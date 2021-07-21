Ільназа Галявієва визнали неосудним на момент скоєння масових вбивств.

У Росії визнали неосудним Ільназа Галявієва, який влаштував стрілянину в школі в Казані.

Про це сказано в публікації офіційного органу громадських спостережних комісій Газета ОНК.

"За нашою інформацією, Державний науковий центр соціальної та судової психіатрії ім. В.П. Сербського визнав Казанського стрільця Ільназа Галявієва неосудним на момент здійснення масових вбивств. Найближчим часом ми опублікуємо подробиці", - сказано в повідомленні.

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Стрілянина в Казанській школі 11 травня: подробиці

Вранці 11 травня в Казані в школі № 175 на вулиці Джаудата Файзі сталися стрілянина і вибух. Спочатку ЗМІ повідомляли, що бійню в школі влаштували два підлітки. Однак, пізніше з'явилася інформація, що Ільназ Галявієв діяв один, його затримали. В результаті стрілянини загинули дев'ять осіб. Повідомлялося, що двоє школярів розбилися на смерть при спробі врятуватися. Злочинець купив рушницю в Йошкар-Олі. Момент покупки зброї зняли камери відеоспостереження. На допиті Галявієв називав себе "богом «і розповів, що минулого літа в ньому»почав пробуджуватися монстр". Мотивом нападу він назвав ненависть до людей як таким. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці.



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Автор: Денис Прядко