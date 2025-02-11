Він мав зустрічі із європейськими міністрами.

Спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки Кіт Келлог обговорив із послами та мінстрами низки країн припинення війни Росії проти України.

У мікроблозі X він повідомив, що говорив з міністрами закордонних справ Латвії, Литви та Естонії, послами Італії та Великої Британії, а також з радником британского прем'єр-міністра з нацбезпеки. "Раді познайомитися для обговорення важливих питань щодо припинення війни в Україні. Сполучене Королівство є важливим партнером у цих зусиллях", - додав він.

Під час зустрічі із міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським вони обговорювали кроки для забезпечення сталого миру в Україні та Європі. Сам міністр зазначив, що Келлог цікавився поглядом Праги на російську агресію:

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"Україна має бути достатньо озброєна, щоб вести переговори з сильної позиції. Очевидно, що Чехія зацікавлена в тому, щоб Росія більше ніколи не наважилася напасти на свого сусіда".

Келлог їде до України

Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп призначив генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога спеціальним представником по Україні та Росії.

Відомо, що він має прибути до України після участі в Мюнхенської конференції. За даними ЗМІ, його чекають у Києві 20 лютого.

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