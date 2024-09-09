Принцеса Уельска досі не розкриває, на який саме тип раку вона страждає.

Кетрін Міддлтон, принцеса Уельська, завершила курс хіміотерапії проти раку. Відповідне оголошення вона зробила у відео, розміщеному в її Інстаграмі.

"Я не можу передати вам, яке це полегшення — нарешті завершити курс хіміотерапії. Тепер я зосереджена на тому, щоб робити все можливе, щоб уникнути раку. Хоч я закінчила хіміотерапію, мій шлях до зцілення та повного одужання довгий, і я мушу продовжувати сприймати кожен день так, як він приходить", – говорить принцеса у відео.

Відеозапис був зрежисований у стилі домашнього кіно так, аби бути дуже особистим і показати уривки з сімейного життя Кетрін з її чоловіком принцом Вільямом та їхніми дітьми. Але це залишило багато запитань без відповіді: чи її лікарі оголосили, що вона вільна від раку; чи вона все ще проходить інші форми лікування; чи її прогноз означає повне одужання.

Як зазначає The New York Times, Кенсінгтонський палац не вказав, що у Кетрін немає раку. Більше подробиць про стан здоров’я принцеси офіційні особи не надали, посилаючись на її право на приватне життя. Досі офіційно не було підтверджено, від якого типу раку вона лікувалася, наскільки прогресувала хвороба, а також повних деталей її лікування, крім хіміотерапії.

У ролику Кетрін сказала, що з нетерпінням чекає повернення до роботи, і решту року матиме обмежений графік публічних заходів.

Здоров’я британської принцеси Кейт Міддлтон

Як писав УНІАН, у січні цього року принцеса Кетрін перенесла планову операцію на черевній порожнині. В офіційній заяві стверджувалося, що операція минула успішно. Однак нічого не було сказано про причини і характер операції.

А вже у березні Кетрін шокувала своїх шанувальників повідомленням про те, що у неї виявили рак. Однак жодних подробиць про характер перебігу хвороби не повідомлялося.

У червні принцеса з'явилася на публіці вперше відтоді, як стало відомо про її хворобу.

Вас також можуть зацікавити новини: