Деякі європейські міста вирішили відмовитися від традиційної ялинки через пандемію коронавірусу.

Напередодні новорічних свят країни Європи вже почали встановлювати головні ялинки в столицях. Журналісти порівняли, скільки грошей витратили на святкові дерева Україна, Німеччина, Франція та Польща.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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На одну зірку, яку встановили замість скандальної шляпи на українській ялинці, витратили понад 75 тисяч гривень. Водночас капелюх обійшовся б у 70 тисяч гривень. Автор ідеї з капелюхом сподівається почепити його наступного року.

Сама ж київська ялинка коштувала 100 тисяч доларів, кошти дали меценати. Організатори кажуть, що жодної копійки з бюджету не витратили.

Цього року намагалися вразити висотою ялинки й у місті Дортмунд в Німеччині. Там з листопада встановлювали каркас і чіпляли живі гілки. Всі витрати на себе взяла влада – а це 300 тисяч євро. Гроші вклали, однак новорічну красуню наказали демонтувати через локдаун. А живі ялинки роздали по дитячих садках.

Варшавська ялинка – найвища у Польщі висотою 27 метрів, виконана зі штучних матеріалів. Цього року столична влада вирішила зекономити на святковій ілюмінації через епідемію. Ялинка обійшлася місту у 50 тисяч євро.

У Парижі ж вигадали альтернативу ялинці. Замість неї на Єлисейських полях – лазерне шоу вартістю 800 тисяч євро. 30% від суми сплатила мерія.

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Автор: УНІАН