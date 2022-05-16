Минулого тижня Північна Корея вперше визнала, що бореться зі спалахом коронавірусу.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провів екстрене засідання політбюро і наказав використовувати військових для стабілізації поставок ліків у Пхеньян, оскільки країна бореться з першим підтвердженим спалахом COVID-19.

Про це повідомили державні ЗМІ, передає Reuters.

Минулого тижня Північна Корея вперше визнала, що бореться з "вибуховим" спалахом COVID-19. Зазначається, що експерти висловили стурбованість тим, що вірус може спустошити країну з обмеженими запасами медикаментів і відсутністю програми вакцинації.

На екстреному засіданні політбюро в неділю, 15 травня, Кім Чен Ин розкритикував "безвідповідальне" ставлення до роботи, а також організаційні та виконавчі здібності кабінету міністрів і сектора охорони здоров'я, повідомило державне інформаційне агентство ЦТАК.

У повідомленні мовиться, що уряд видав розпорядження про розподіл своїх національних запасів лікарських засобів, але Кім сказав, що ліки, які закуповуються державою, не доходять до людей своєчасно.

Кім Чен Ин наказав розгорнути "потужні сили" армійського медичного корпусу, щоб "негайно стабілізувати забезпечення ліками міста Пхеньян".

Він також відвідав аптеки, розташовані недалеко від річки Тедон у Пхеньяні, щоб дізнатися про постачання і продажі ліків. За словами Кіма, аптеки недостатньо обладнані для безперебійного виконання своїх функцій, в них немає відповідних місць для зберігання ліків, крім вітрин, а продавці не були екіпіровані належним санітарним одягом.

За даними ЦТАК, у країні зареєстровано 392 920 осіб з симптомами лихоманки та вісім нових випадків смерті. Однак не повідомляється, у скількох з них виявився позитивний результат тесту на COVID-19.

Коронавірус в Північній Кореї: що відомо

Влада КНДР раніше заявляла, що у країні немає коронавіруса. Останній звіт ВООЗ це підтверджував, проте там було протестовано лише 40 тис. громадян.

Країна не надає офіційні дані про епідеміологічні процеси. Північна Корея повністю закрила кордони в січні 2020 року і не приймала медичну допомогу через ризик завезення коронавірусу.

Восени 2021 року ВООЗ почала постачання медикаментів для боротьби з коронавірусом у КНДР.

У травні 2022-го стало відомо про спалах COVID-19 у країні. Після початку загальнонаціонального карантину повідомлялося про 42 смерті від недуги.

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