Прийняття Кіпру в НАТО може створити важливий прецедент.

Президент Республіки Кіпр Нікос Христодулідіс заявив, що його країна має намір стати членом НАТО і веде переговори з Вашингтоном щодо шляхів вступу до Альянсу, пише DW.

За його словами, Кіпр обговорює зі США три пропоновані рівні членства республіки в Альянсі. Він також зазначив, що той факт, що Кіпр не може бути державою-членом НАТО через заперечення Туреччини, позбавляє армію країни багатьох можливостей як з модернізації, так і з придбання військової техніки.

Христодулідіс назвав ключовою перевагою Кіпру географічне положення острова "в районі особливої геостратегічної важливості". Водночас на запитання про терміни подання потенційної заявки на вступ до НАТО він відповів: "Що менше ми про це говоримо, то ближче ми до нашої мети".

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Прийняття Кіпру в НАТО - важливий прецедент

За правилами НАТО, до нього не може бути включена держава з невирішеними територіальними проблемами. Республіка Кіпр контролює близько 60% однойменного острова, решту території якого займає невизнана Турецька Республіка Північного Кіпру.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент Кіпру на зустрічі з президентом США Джо Байденом обговорювали стратегію поступового зближення країни з НАТО. Стверджується, що деталізований і продуманий план розрахований на довгостроковий період і складається з багатьох взаємозалежних етапів.

Вступ України до НАТО

Президент Володимир Зеленський у Верховній Раді презентував українцям план перемоги, перший пункт якого передбачає запрошення нашої країни до НАТО.

За словами постійного представника США при НАТО в адміністрації президента Джо Байдена Джуліанни Сміт, в Альянсі ще не досягли тієї точки, коли Україні зможуть надати запрошення.

Нещодавно нинішній канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти запрошення України до НАТО "просто зараз".

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