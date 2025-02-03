Візит Келлога в Україну має відбутися після 11 лютого.

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа по Україні та Росії Кіт Келлог найближчим часом має прибути до України із візитом. Про це із посиланням на джерела повідомляє Radio NV.

Зазначається, що візит Келлога в Україну має відбутися після 11 лютого. За даними журналістів, він має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

"Після візиту Келлог поїде на перемовини до Європи, а згодом має взяти участь у Мюнхенській безпековій конференції", – заявило джерело.

Відео дня

Співрозмовники Radio NV кажуть, що також на полях Мюнхенської безпекової конференції мають зʼявитися президент США Дональд Трамп та його віцепрезидент Джей Ді Венс.

Візит Келлога до України

Як відомо, візит спецпредставника Трампа Кіта Келлога в Україну мав відбутися ще на початку січня – до інавгурації обраного президента США. Він планував поїздку до Києва для зустрічі з українською владою на початку січня. Його команда також організовувала зустрічі з офіційними особами в інших європейських столицях, включно з Римом і Парижем.

Проте Келлог відклав заплановану поїздку. Причини такого рішення не називалися.

Тоді очільник МЗС України Андрій Сибіга сказав, що контакт з американською стороною з метою чіткого визначення часових рамок зустрічі з Келлогом підтримується. Він акцентував, що в Україні "раді всім візитам наших американських друзів".

Вас також можуть зацікавити новини: