Світ повинен повернутися до політики "максимального тиску" на Іран, вважає Кіт Келлог.

Світ повинен повернутися до політики "максимального тиску" на Іран, щоб перетворити його на більш демократичну країну, заявив майбутній спеціальний представник обраного президента США Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог на заході іранської опозиції 11 січня в Парижі, пише Reuters.

"Цей тиск є не тільки кінетичним, це не просто військова сила, але він також має бути економічним і дипломатичним", - цитує Келлога агентство.

За словами майбутнього спецпредставника, є можливість "змінити Іран на краще", але ця можливість не триватиме вічно. Нині, наголосив Келлог, потрібно "використати слабкість, яку зараз бачимо". При цьому він сказав, що "надія є", але треба і дії.

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Видання пише, що присутність Келлога в Парижі, "навіть якщо в особистій якості", свідчить про те, що група іранських опозиціонерів "прислухається до нової адміністрації США".

Утім, йдеться у матеріалі, незрозуміло, чи використає спецпредставник Трампа свою поїздку до Парижа для зустрічі з французькими офіційними особами, щоб обговорити Україну.

Візит Келлога в Україну: що відомо

Як повідомляв раніше УІНАН, представник Трампа з питань України на початку січня мав відвідати Україну і низку інших європейських столиць у рамках зусиль із припинення війни в Україні. Водночас він не планував їхати у Москву під час свого турне.

Однак Келлог відклав свій візит до Києва. Тепер очікується, що він вирушить в Україну після вступу Трампа на посаду.

В ОП пояснили відтермінування візиту Келлога до України. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що поки невідомо, коли Келлог приїде в Україну, але це обговорюється на комунікаційних майданчиках, на неформальних між Україною та США.

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