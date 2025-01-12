Світ повинен повернутися до політики "максимального тиску" на Іран, щоб перетворити його на більш демократичну країну, заявив майбутній спеціальний представник обраного президента США Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог на заході іранської опозиції 11 січня в Парижі, пише Reuters.
"Цей тиск є не тільки кінетичним, це не просто військова сила, але він також має бути економічним і дипломатичним", - цитує Келлога агентство.
За словами майбутнього спецпредставника, є можливість "змінити Іран на краще", але ця можливість не триватиме вічно. Нині, наголосив Келлог, потрібно "використати слабкість, яку зараз бачимо". При цьому він сказав, що "надія є", але треба і дії.
Видання пише, що присутність Келлога в Парижі, "навіть якщо в особистій якості", свідчить про те, що група іранських опозиціонерів "прислухається до нової адміністрації США".
Утім, йдеться у матеріалі, незрозуміло, чи використає спецпредставник Трампа свою поїздку до Парижа для зустрічі з французькими офіційними особами, щоб обговорити Україну.
Візит Келлога в Україну: що відомо
Як повідомляв раніше УІНАН, представник Трампа з питань України на початку січня мав відвідати Україну і низку інших європейських столиць у рамках зусиль із припинення війни в Україні. Водночас він не планував їхати у Москву під час свого турне.
Однак Келлог відклав свій візит до Києва. Тепер очікується, що він вирушить в Україну після вступу Трампа на посаду.
В ОП пояснили відтермінування візиту Келлога до України. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що поки невідомо, коли Келлог приїде в Україну, але це обговорюється на комунікаційних майданчиках, на неформальних між Україною та США.