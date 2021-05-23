Зі 172 учасників змагань вижила 151 людина.

Через екстремальні погодні умови на північному сході Китаю загинув 21 учасник 100-кілометрового гірського марафону, що стартував у суботу.

У місцевості раптово почалися льодяні дощі з градом та штормовий вітер, пише Global Times.

Негода призвела до переохолодження марафонців, частина з них зникла, а змагання в результаті припинили. Місцева влада організувала рятувальну операцію, на пошуки відрядили понад 700 людей.

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Зі 172 учасників марафону вижила 151 людина. Вісьмох із них відправили до лікарні у стабільному стані. 21 марафонець загинув.

Рятувальні роботи ускладнювалися через місцевий ландшафт, подальше зниження температури вночі та поганий сигнал зв'язку в горах.

За словами рятувальників, саме низькі температури були найбільшою загрозою для учасників змагань, адже ті не мали відповідного до погоди одягу.

Розслідування інциденту ще триватиме.

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Переклад: Катерина Комолова