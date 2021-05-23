Через екстремальні погодні умови на північному сході Китаю загинув 21 учасник 100-кілометрового гірського марафону, що стартував у суботу.
У місцевості раптово почалися льодяні дощі з градом та штормовий вітер, пише Global Times.
Негода призвела до переохолодження марафонців, частина з них зникла, а змагання в результаті припинили. Місцева влада організувала рятувальну операцію, на пошуки відрядили понад 700 людей.
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Зі 172 учасників марафону вижила 151 людина. Вісьмох із них відправили до лікарні у стабільному стані. 21 марафонець загинув.
Рятувальні роботи ускладнювалися через місцевий ландшафт, подальше зниження температури вночі та поганий сигнал зв'язку в горах.
За словами рятувальників, саме низькі температури були найбільшою загрозою для учасників змагань, адже ті не мали відповідного до погоди одягу.
Розслідування інциденту ще триватиме.
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