В результаті негоди загинула людина, ще понад 15 - отримали травми.

Одна людина загинула і 16 постраждали під час торнадо й граду, що спіткали провінцію Хейлунцзян на північному сході Китаю.

Про це повідомляє агентство "Сіньхуа".

За даними муніципальної влади, екстремальні погодні умови тривали близько 30 хвилин, при цьому постраждали чотири місцевих селища.

Торнадо пошкодив або зніс 148 будинків і спустошив сільськогосподарські угіддя.

Було евакуйовано понад 240 сільських жителів, а економічний збиток оцінюється в 5,12 мільйона юанів (близько 795400 доларів США).

Смертельна Негода в Пакистані

Як повідомляв УНІАН, 10 людей загинули та троє постраждали в результаті дощу з градом в пакистанському Пенджабі.

Під час грози в районі Тарік Абад міста Окара в Пенджабі обвалився дах, в результаті чого вісім людей загинули і троє отримали поранення. Серед загиблих три жінки, четверо дітей і чоловік.

В іншому випадку людина померла після того, як на нього впала стіна.

Ще один чоловік загинув після удару блискавки.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська