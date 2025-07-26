Китаю не потрібна ні беззастережна перемога Росії, ні її поразка.

Китаю невигідна поразка Росії у війні в Україні, але й беззастережна перемога Володимира Путіна теж не потрібна, пише оглядач The Hill Олександр Дж. Мотиль. На його думку, найвигіднішою для Китаю буде нескінченна виснажлива війна, яка максимально послабить Росію.

Як стверджує експерт, всупереч твердженням китайських дипломатів про те, що США зараз становлять для Китаю найбільшу проблему, насправді головна загроза - це Росія.

"Так, Китай, безумовно, хоче позбутися США, і тому будь-яке відволікання - це гарне відволікання. Але Америка не знаходиться по сусідству і не бере участі у виснажливій війні. Незважаючи на гучні заяви адміністрації Трампа, вона поки що не вдалася до укусів... Навпаки, Росія представляє для Китаю набагато більш безпосередню проблему безпеки, а можливо, навіть загрозу", - зазначає він.

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Експерт зазначає, що є три варіанти завершення війни в Україні, але Китаю вигідний тільки один із них.

Якщо Росія переможе в Україні, Путін буде сповнений самовпевненості і може напасти на країну НАТО або спробувати анексувати Північний Казахстан, що не принесе користі Китаю.

Він також зазначає, що Росія після перемоги може почати "грати м'язами" і поставити під сумнів свою "безмежну" дружбу з Китаєм. І хоча ця дружба не зникне відразу, але це, безумовно, створить більш складні відносини, які стануть випробуванням для терпіння Китаю.

Якщо Росія програє в Україні, може виникнути ціла низка вкрай дестабілізуючих сценаріїв, також невигідних для Китаю.

"Повністю переможена Росія може скотитися до внутрішнього насильства, тим самим дестабілізуючи Євразію. Володимир Путін може бути повалений в результаті перевороту, і його режим може впасти. Внутрішня боротьба еліт неминуча, і може початися громадянська війна. Неетнічні росіяни можуть скористатися хаосом, щоб проголосити незалежність, і Російська Федерація може зустріти свій безславний кінець. Так, Китай може анексувати значні території російського Далекого Сходу, але ці досягнення будуть затьмарені погрозами безпеці", - зазначає він.

При цьому найвигідніший для Китаю сценарій - це той, у якому Росія переможе, але значно ослабне. Затяжна виснажлива війна відволікає США і "розхитує" Захід, посилюючи таким чином вплив Китаю, вважає він.

"У результаті слабка Росія, втягнута в програшну війну, продовжить існувати як васал Пекіна. Така Росія ідеально підходить Китаю", - підкреслює оглядач The Hill.

Китай і війна в Україні

Раніше лідери ЄС закликали президента Китаю Сі Цзіньпіна тиснути на Росію, щоб вона припинила війну проти України.

Тим часом Reuters повідомив, що Китай таємно постачає Росії двигуни для БПЛА під маркуванням холодильного обладнання. А Telegraph писав, що в Україні вперше виявили російський безпілотник, який повністю складається з китайських деталей.

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