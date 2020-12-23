В 2021 році Володимиру Путіну "абсолютно точно доведеться покинути свій пост". І це питання сильно турбує російські еліти.
Таку думку висловив російський історик Валерій Соловей, коментуючи історію з отруєнням Олексія Навального в ефірі Апостроф TV. Він зазначив, що в Кремлі дуже стурбовані падінням репутації Росії.
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"Напевно, 2-3 роки тому була б хороша міна при поганій грі. Наші правителі бравували б, говорили б, що нам наплювати. Але зараз, оскільки на кону стоїть транзит влади - в 2021 році Путін піде і йому абсолютно точно доведеться покинути свій пост - це починає дуже турбувати не стільки його, скільки ті групи і еліти, які розмірковують про майбутнє після Путіна і без Путіна. Їх зараз це дуже турбує. Набагато більше, ніж раніше. Тому одкровення, а точніше викриття Навального з'явилося в найнебезпечніше для Кремля час", - вважає Соловей.
При цьому він зазначив, що розслідування Навального прискорило процеси, що сприяють цьому транзиту, але "не дуже зрозуміло як".
"Швидше за все, воно вже підвищило нервозність. Кремлю треба буде шукати таку комбінацію, за якої можна буде відмазатися від усього цього. Бо спочатку мова йшла про те, щоб висунути нових фронтменів в російській політиці. Тих, які змогли б викликати у Заходу якщо не позитивну, то нейтральну реакцію. Хоча б у США. У цьому сенсі, припустімо, призначення Чубайса спецпредставником президента Росії - це лише один з кроків в цьому напрямку. Передбачалося також, що новим прем'єр-міністром стане Олексій Кудрін, у якого хороша репутація на Заході. Що піде у відставку міністр Лавров, у якого дуже погана репутація на Заході, піде у відставку глава ФСБ Бортніков, і відбудуться такого роду кадрові зміни", - розповів історик.
При цьому він вважає, що зараз Бортнікова прибрати вже складно, оскільки Путін ніколи не робить кадрові перестановки під тиском. "Зараз прибрати Бортнікова означало б поступитися певній громадській реакції. На це він ніколи не піде. Так що це вплинуло, але поки ще не дуже зрозуміло, як", - вважає експерт.
Він підкреслив, що викриття з боку Навального - одне з безлічі за останні 3 місяці.
"Такої кількості викриттів одномоментно не було за останні 20 років. Це вже є показником дуже високої турбулентності і закулісної боротьби, яку ведуть російські елітні угруповання", - вважає Соловей.
Інформація ЗМІ про "відставку Путіна" і реакція Кремля
- Як повідомило 6 листопада видання The Sun з посиланням на джерела в Москві, Путін може піти з посади президента Росії на початку наступного року через побоювання, що він має "хворобу Паркінсона''.
- У Кремлі в той же день заперечили інформацію ЗМІ, що Путін може піти у відставку через хворобу.
Отруєння Навального: що трапилося з опозиціонером
- Російський опозиціонер Олексій Навальний повертався до Москви з Томська, в польоті йому стало погано, літак екстрено сів в Омську. Політика госпіталізували.
- Прес-секретар Навального Кіра Ярмиш заявила, що у Олексія Навального «токсичне отруєння».
- Згодом Навального евакуювали з омської лікарні на лікування до берлінської клініки Charite (Шаріте), де виявили отруту в організмі опозиціонера.
- 2 вересня прес-секретар Навального Кіра Ярмиш повідомила, що, за інформацією уряду Німеччини, політика отруїли речовиною з групи "Новачок".
- 3 вересня, Пєсков заявив, що немає «жодного приводу» звинувачувати Росію в отруєнні Навального отрутою сімейства «Новачок».
- 4 вересня експерти Мюнхенського інституту фармакології і токсикології Збройних сил ФРН підтвердили, що знайшли сліди отруйної речовини з групи "Новачок" в крові, сечі і на шкірі Навального, а також на пляшці, з якої він пив.
- 4 вересня посли всіх 30 країн-членів НАТО на екстреному засіданні виступили з вимогою провести міжнародне розслідування у зв'язку з отруєнням Навального.
- 9 вересня Міноборони Німеччини повідомило, що результати аналізів проб, взятих у Навального, передані до Організації із заборони хімічної зброї.
- 10 вересня стало відомо, що Навальний повністю вийшов з коми. За даними журналістів, він пам'ятає все, що передувало отруєнню – аж до того моменту, як він втратив свідомість в літаку.
- Уряд ФРН заявив, що наявність в пробах Навального речовини з групи "Новачок" підтверджено даними трьох незалежних лабораторій, в тому числі - експертами з Франції та Швеції.
- 14 грудня CNN повідомило, що Навального отруїли агенти елітного підрозділу ФСБ, названі їхні імена.
- 21 грудня Навальний заявив, що зателефонував своєму імовірному отруювачу, офіцеру ФСБ Костянтину Кудрявцеву і оприлюднив відео розмови з ним. За словами Навального, дзвінок Кудрявцеву був зроблений вранці 14 грудня - за кілька годин до публікації розслідування, в якому говорилося, що за його отруєнням стоїть група співробітників ФСБ.
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