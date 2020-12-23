Експерт зазначив, що в Кремлі дуже стурбовані падінням репутації Росії.

В 2021 році Володимиру Путіну "абсолютно точно доведеться покинути свій пост". І це питання сильно турбує російські еліти.

Таку думку висловив російський історик Валерій Соловей, коментуючи історію з отруєнням Олексія Навального в ефірі Апостроф TV. Він зазначив, що в Кремлі дуже стурбовані падінням репутації Росії.

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"Напевно, 2-3 роки тому була б хороша міна при поганій грі. Наші правителі бравували б, говорили б, що нам наплювати. Але зараз, оскільки на кону стоїть транзит влади - в 2021 році Путін піде і йому абсолютно точно доведеться покинути свій пост - це починає дуже турбувати не стільки його, скільки ті групи і еліти, які розмірковують про майбутнє після Путіна і без Путіна. Їх зараз це дуже турбує. Набагато більше, ніж раніше. Тому одкровення, а точніше викриття Навального з'явилося в найнебезпечніше для Кремля час", - вважає Соловей.

При цьому він зазначив, що розслідування Навального прискорило процеси, що сприяють цьому транзиту, але "не дуже зрозуміло як".

"Швидше за все, воно вже підвищило нервозність. Кремлю треба буде шукати таку комбінацію, за якої можна буде відмазатися від усього цього. Бо спочатку мова йшла про те, щоб висунути нових фронтменів в російській політиці. Тих, які змогли б викликати у Заходу якщо не позитивну, то нейтральну реакцію. Хоча б у США. У цьому сенсі, припустімо, призначення Чубайса спецпредставником президента Росії - це лише один з кроків в цьому напрямку. Передбачалося також, що новим прем'єр-міністром стане Олексій Кудрін, у якого хороша репутація на Заході. Що піде у відставку міністр Лавров, у якого дуже погана репутація на Заході, піде у відставку глава ФСБ Бортніков, і відбудуться такого роду кадрові зміни", - розповів історик.

При цьому він вважає, що зараз Бортнікова прибрати вже складно, оскільки Путін ніколи не робить кадрові перестановки під тиском. "Зараз прибрати Бортнікова означало б поступитися певній громадській реакції. На це він ніколи не піде. Так що це вплинуло, але поки ще не дуже зрозуміло, як", - вважає експерт.

Він підкреслив, що викриття з боку Навального - одне з безлічі за останні 3 місяці.

"Такої кількості викриттів одномоментно не було за останні 20 років. Це вже є показником дуже високої турбулентності і закулісної боротьби, яку ведуть російські елітні угруповання", - вважає Соловей.

Інформація ЗМІ про "відставку Путіна" і реакція Кремля

Як повідомило 6 листопада видання The Sun з посиланням на джерела в Москві, Путін може піти з посади президента Росії на початку наступного року через побоювання, що він має "хворобу Паркінсона''.

У Кремлі в той же день заперечили інформацію ЗМІ, що Путін може піти у відставку через хворобу.

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Автор: Андрій Василюк