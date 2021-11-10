Говард Шульц виступив перед працівниками кав'ярень, які підтримують створення профспілки.

Американський бізнесмен Говард Шульц, найбільш відомий як колишній голова ради директорів і CEO американської мережі кав'ярень Starbucks, на зустрічі з групою працівників розповів історію, в якій провів паралелі між колективом компанії та жертвами Голокосту.

Про це пише CNN.

За словами Шульца, який сам єврей за національністю, рабин в Ізраїлі повідав йому про досвід ув'язнених в концтаборах у Польщі, коли людям давали лише кілька ковдр, і вони повинні були розділити їх.

"Не всі, але більшість ділили свою ковдру з п'ятьма іншими людьми. Так багато з цієї історії пов'язано з тим, що ми намагалися зробити у Starbucks - поділитися своєю ковдрою", - сказав підприємець.

Шульц зазначив, що це демонструє прихильність Starbucks моралі, честі та людяності. Він розповідав цю історію й раніше, зокрема, під час зборів акціонерів у 2016 році.

Читайте такожУ США затримали співробітника Starbucks, який плював копам в кавуЦього разу підприємець зустрічався з групою працівників з Баффало (Нью-Йорк, США). Компанія закрила кілька магазинів, щоб колишній керівник міг поговорити з бариста, які голосують за об'єднання у профспілки, проти чого виступає сам Starbucks.

Реакція на висловлювання колишнього керівника компанії виявилася неоднозначною. "Мені здалося, що це не зовсім вдала аналогія", - сказав New York Times один зі співробітників Starbucks.

У компанії не відреагували на запит журналістів про коментарі.

Як повідомляв УНІАН, раніше одна з найбільших продовольчих корпорацій у світі - компанія Nestle уклала договір зі Starbucks на продаж кави цього бренду в Україні. Крім того, українці отримали можливість купити акції низки популярних компаній, зокрема й Starbucks Corporation.

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Автор: Катерина Комолова