Тепер українці зможуть інвестувати всього в 85 компаній

Українці отримали можливість купити акції ряду популярних компаній, в тому числі американської компанії Pfizer. Тепер українські інвестори можуть вкладати кошти в 85 цінних паперів іноземних емітентів.

Про це повідомляє прес-служба Національної комісії цінних паперів та фондового ринку.

Читайте такожУ НБУ пояснили, чому банки не хочуть кредитувати бізнесНацкомісія допустила на український ринок капіталу іноземні цінні папери ряду компаній, а саме:

Nike, INC.;

MERCK & CO., INC.;

Paypal holdings, INC.;

NVIDIA corporation;

Pepsico, INC.;

Pfizer INC.;

Qualcomm incorporated;

The Procter & Gamble company;

The Walt Disney company;

Starbucks corporation;

United parcel service;

Walmart INC.

Дане рішення регулятора дає старт обігу акцій на українському регульованому і нерегульованому ринках.

Як раніше повідомляв УНІАН, 28 жовтня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) допустила до обігу в Україні 15 міжнародних компаній. Серед них - Google, Amazon, Bank of Амегіса Сorporation, Johnson&Johnson і The Coca-Cola Company.

Автор: Анастасія Горбачова