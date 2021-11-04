У які цінні папери можуть інвестувати українці / фото REUTERS

Українці отримали можливість купити акції ряду популярних компаній, в тому числі американської компанії Pfizer. Тепер українські інвестори можуть вкладати кошти в 85 цінних паперів іноземних емітентів.

Про це повідомляє прес-служба Національної комісії цінних паперів та фондового ринку.

Читайте такожУ НБУ пояснили, чому банки не хочуть кредитувати бізнесНацкомісія допустила на український ринок капіталу іноземні цінні папери ряду компаній, а саме:

  • Nike, INC.;
  • MERCK & CO., INC.;
  • Paypal holdings, INC.;
  • NVIDIA corporation;
  • Pepsico, INC.;
  • Pfizer INC.;
  • Qualcomm incorporated;
  • The Procter & Gamble company;
  • The Walt Disney company;
  • Starbucks corporation;
  • United parcel service;
  • Walmart INC.

Дане рішення регулятора дає старт обігу акцій на українському регульованому і нерегульованому ринках.

Як раніше повідомляв УНІАН, 28 жовтня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) допустила до обігу в Україні 15 міжнародних компаній. Серед них - Google, Amazon, Bank of Амегіса Сorporation, Johnson&Johnson і The Coca-Cola Company.

Автор: Анастасія Горбачова