Українці отримали можливість купити акції ряду популярних компаній, в тому числі американської компанії Pfizer. Тепер українські інвестори можуть вкладати кошти в 85 цінних паперів іноземних емітентів.
Про це повідомляє прес-служба Національної комісії цінних паперів та фондового ринку.
Читайте такожУ НБУ пояснили, чому банки не хочуть кредитувати бізнесНацкомісія допустила на український ринок капіталу іноземні цінні папери ряду компаній, а саме:
- Nike, INC.;
- MERCK & CO., INC.;
- Paypal holdings, INC.;
- NVIDIA corporation;
- Pepsico, INC.;
- Pfizer INC.;
- Qualcomm incorporated;
- The Procter & Gamble company;
- The Walt Disney company;
- Starbucks corporation;
- United parcel service;
- Walmart INC.
Дане рішення регулятора дає старт обігу акцій на українському регульованому і нерегульованому ринках.
Як раніше повідомляв УНІАН, 28 жовтня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) допустила до обігу в Україні 15 міжнародних компаній. Серед них - Google, Amazon, Bank of Амегіса Сorporation, Johnson&Johnson і The Coca-Cola Company.