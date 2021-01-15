Компанія Nestle уклала договір з компанією Starbucks стосовно продажу кави цього бренду в Україні. Однак, компанія не поспішає відкривати фірмові кав'ярні в Україні.

Одна з найбільших продовольчих корпорацій у світі — компанія Nestle уклала договір з компанією Starbucks на продаж кави цього бренду в Україні.

Про це, як повідомляє НВ, під час zoom-прес-конференції розповів генеральний директор Nestle в Україні Алессандро Дзанеллі.

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За його словами, угода про співпрацю між компаніями була підписана у 2018 році. Nestle заплатила за право представляти бренд в різних країнах $7,15 млрд. В рамках угоди близько 500 співробітників Starbucks перейшли на роботу в Nestle.

"Це дозволить нам розширити лінійку продукції, залучити споживачів, які раніше не пили каву або пили її рідко. Starbucks - відомий бренд в Україні", - говорить Алессандро Дзанеллі. Продукція представлена в преміальному сегменті і її вартість складе близько 100 грн за 100 гр.

Термін дії угоди в контракті не прописаний. Nestle може продавати продукцію Starbucks в супермаркетах, маркетплейсах і в сегменті HoReCa (кафе, бари, ресторани), до якого компанія має намір увійти найближчим часом.

«Про відкриття кав'ярень в контракті не йдеться", - уточнив він. Крім України, Nestle продає каву і в інших країнах, де немає фірмових кав'ярень компанії — країнах Балтії, а також планує вийти на ринки Молдови та Білорусі.

Що цьому передувало

У червні 2020 року в Starbucks повідомили, що не планують виходити на український ринок. Таку заяву компанія зробила, коментуючи фейковий прес-реліз про відкриття в Україні трьох кав'ярень мережі.

Що таке Starbucks

Starbucks Corporation, "Старбакс" - американська компанія з продажу кави та однойменна мережа кав'ярень. Заснована в Сіетлі (штат Вашингтон) у 1971 році. На вересень 2018 року мережа Starbucks об'єднувала понад 29 тисяч торгових точок в 75 країнах світу (з них 14 тисяч працюють за ліцензією).

Компанія Starbucks стала прибутковим підприємством в Сіетлі на початку 1980-х років. Перша торгова точка Starbucks за межами Північної Америки була відкрита в Токіо в 1996 році; згодом закордонна мережа склала третину торгових підприємств компанії.

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Автор: УНІАН