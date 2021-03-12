Підлітків позбавляли їжі в якості покарання і якщо вони здавалися їм "занадто товстими".

У США екс-власників християнської школи-інтернату для дівчаток звинувачують у розбещенні неповнолітніх і жорстокому поводженні з дітьми.

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Сімейна пара Бойда і Стефані Хаусхолдер керувала школою "Коло надії" в Міссурі з 2006 року. Вони займалися перевихованням "важких" підлітків "релігійними методами".

У школі могли одночасно жити до 30 учениць. В середньому місяць "перевиховання" в цій школі коштував тисячу доларів: за 2019 рік Хаусхолдери заробили майже 285 тисяч доларів.

З моменту створення школи в поліцію і соцслужби Міссурі надійшло не менше 19 звернень зі скаргами на методи керівництва, проте реакції не послідувало.

За словами колишніх учнів, Бойд міг змусити ученицю лягти на підлогу, а потім тиснув їй коліном на шию. Інших дітей змушували протягом кілька днів стояти і дивитися в стіну. Підлітків позбавляли їжі в якості покарання і якщо вони здавалися їм "занадто товстими".

У березні 29-річна дочка Хаусхолдерів Аманда дізналася від друга сім'ї Джозефа Аскінса, що Бойд вдарив одну з учениць по обличчю, а іншу змусив пити воду до блювоти. Аманда написала заступнику шерифа в соцмережах, але той сказав, що для відкриття справи не вистачає доказів.

У травні Аманда завела тікток "Викриття кола надії", де стала розповідати про те, що відбувається. До неї приєдналися колишні учениці інтернату.

З'ясувалося, що більшу частину дня дівчатка працювали на ранчо. Їм дозволяли переодягатися всього два рази на тиждень і карали, якщо вони милися довше п'яти хвилин. Освітня програма складалася з християнських уроків з Інтернету.

У серпні влада округу Сідар прийшла в "Коло надії" і забрала звідти 25 учениць. Пізніше нові жертви програми зверталися в поліцію із заявами. У двох позовах Бойда звинуватили в зґвалтуванні неповнолітньої в 2015 році і покаранні голодуванням.

Подружжя заперечувало всі випадки знущань з учениць. За їхніми словами, обвинувачки - колишні учасниці програми, які так і не змогли виправитися.

10 березня поліція Міссурі заарештувала Бойда і Стефані Хаусхолдер і пред'явила їм звинувачення по 102 пунктам, включаючи зґвалтування, сексуальний контакт з учнем, жорстоке поводження з дитиною і створення загрози здоров'ю неповнолітнього. Їм загрожує довічне ув'язнення.

Генпрокурор штату Ерік Шмідт розповів, що звинувачення засновані на свідченні лише 16 жертв, які проживали в інтернаті з 2017 по 2020 рік. З їхніх свідчень випливає, що Бойд міг помістити дівчаток в маленьку кімнату без вікон і джерел світла, зв'язавши руки і засунувши в рот брудний носок замість кляпа, або змусити випити гострий соус.

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Автор: Людмила Жерновська