Комікси виходили з 1930 по 1976 рік.

Відхилений варіант обкладинки коміксу "Пригоди Тінтіна" з ілюстрацією художника Жоржа Проспера Ремі (Ерже) встановив новий світовий рекорд як найдорожчий твір, пов'язаний з цим видом мистецтва. Його продали на аукціоні за 3,2 мільйона євро.

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Малюнок бельгійського художника Жоржа Проспера Ремі, більш відомого під псевдонімом Ерже, в 1936 році був створений для обкладинки "«блакитного лотоса" - п'ятого альбому з серії "Пригоди Тінтіна".

Комікси про Пригоди Тінтіна виходили з 1930 по 1976 рік. Ще один альбом, розпочатий художником, вийшов в 1986 році, вже після його смерті.

Що ще відомо про продану обкладинку

Обкладинка не пішла до друку через існуючі тоді друкарських складнощів. Видавець Луї Кастерман пояснив художнику, що друк вийде занадто дорогий, і переконав його Змінити обкладинку.

Оригінальний малюнок Ерже подарував синові Кастермана - семирічному Жан-Полю. А той прибрав подарунок в ящик. Там він перебував до 1981 року, коли Жан-Поль попросив Ерже підписати роботу.

На продаж малюнок розміром 34 на 34 сантиметри виставив аукціонний будинок Artcurial.

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Автор: УНІАН