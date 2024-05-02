Одним із найімовірніших контрзаходів буде конфіскація фінансових активів і цінних паперів іноземних інвесторів.

Російські чиновники раніше пригрозили Заходу "жорсткою" відповіддю в разі конфіскації заморожених російських активів, обіцяючи "нескінченні" юридичні проблеми. Як пише Reuters, експрезидент РФ Дмитро Медведєв визнав, що у Росії недостатньо державної власності США, щоб відповісти симетрично, але заявив, що натомість Росія націлиться на гроші приватних інвесторів - крок, який, за його словами, буде не менш болючим.

У бесіді з Reuters опитані економісти, юристи та експерти стверджують, що одним із найвірогідніших контрзаходів буде конфіскація фінансових активів і цінних паперів іноземних інвесторів, які наразі зберігаються на спеціальних рахунках типу "С", доступ до яких заблоковано з початку війни. Таким чином виплати за заблокованими активами на цих рахунках можуть почати конфісковувати на користь держави

Крім того, уряд РФ може розглянути можливість блокування небіржових активів, які все ще належать "недружнім країнам". Ці активи включають податки, гранти і приватні пожертвування.

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Reuters зазначає, що раніше експрезидент РФ Дмитро Медведєв запропонував конфіскувати російські активи приватних осіб як відповідь на будь-яку конфіскацію Сполученими Штатами російських резервів. Однак відтоді, як західні країни запровадили масштабні санкції у відповідь на вторгнення в Україну, іноземні активи в Росії скоротилися приблизно на 40%, до 696 мільярдів доларів, що певною мірою знижує потенціал такої загрози.

Москва також уже змусила іноземні компанії, які продають активи в Росії, робити це зі знижкою щонайменше 50%. Вона передала інші західні активи під тимчасове управління і призначила керівників, дружніх Кремлю.

"Росія вже захопила філії західних компаній, часто за безцінь. Але цінність захоплених активів полягає не тільки в будівлях і машинах, а й у технологіях, ноу-хау і зв'язках", - зазначають експерти.

Ще один важіль впливу Москви - Європа, де в брюссельському депозитарії Euroclear зберігається велика частина російських резервів, зазначає видання. Деякі європейські політики побоюються, що євро може постраждати, якщо інші країни, такі як Китай - союзник Росії, - почнуть репатріювати резерви як запобіжний захід проти того, щоб на них не накинулися в майбутньому.

Існує також ризик, що Росія може через суд спробувати заарештувати грошові кошти Euroclear у сховищах цінних паперів у Гонконзі, Дубаї та інших країнах. Це може призвести до виснаження капіталу Euroclear.

Використання заморожених активів РФ для України

США та їхні союзники заблокували близько 300 мільярдів доларів російських активів на Заході, більша частина яких перебуває в європейських, а не американських фінансових установах.

Палата представників США схвалила законопроєкт про конфіскацію російських активів для України. Відомо, що в рамках цієї процедури може отримати близько 8 мільярдів доларів.

Своєю чергою ЄС розробив план з використання доходів від заморожених активів Російської Федерації - цей механізм може приносити 3 мільярди євро на рік.

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