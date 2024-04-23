Такий механізм може приносити €3 млрд на рік.

Європейський Союз розробив план щодо використання доходів від заморожених активів Російської Федерації. Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель

"Перший крок було зроблено в лютому. Запроваджено правила для центральних депозитаріїв цінних паперів, які генерують доходи від активів. Їх потрібно відокремити, ідентифікувати та обліковувати їх окремо. Тепер такі доходи перебувають на окремих накопичувальних рахунках", – зазначив він.

Боррель наголосив, що такий механізм вилучення доходів від російських активів може приносити €3 млрд на рік.

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"Ці доходи не належать Росії, оскільки не є суверенними активами, адже є різниця між капіталом і доходом від нього", – додав він.

Заморожені активи РФ: інші новини

Швейцарія заблокувала 14,3 мільярда доларів російських активів, які перебувають у країні. Так, заморожено 17 об'єктів нерухомості, а також розкішні автомобілі, твори мистецтва та меблі.

Раніше Палата представників США схвалила законопроєкт про конфіскацію російських активів для України. Це рішення підтримали 360 конгресменів, ще 58 висловилися проти.

Відомо, що в рамках цієї процедури може отримати близько 8 мільярдів доларів. Однак тепер цей законопроєкт має схвалити Сенат США.

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