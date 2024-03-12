Для того, аби відповідний закон почав діяти, його мають ухвалити на засіданні Ради Євросоюзу.

Депутати Європарламенту схвалили директиву про криміналізацію порушення та обходу санкцій ЄС. Завдяки такому рішенню буде запроваджено загальне визначення порушень і мінімальні покарання за них. Про це йдеться у повідомленні Європейського парламенту.

"Новий закон встановлює узгоджені визначення порушень, включаючи незаморожування коштів, недотримання заборон на поїздки або ембарго на постачання зброї, переказ коштів особам, які перебувають під санкціями, або ведення бізнесу з державними організаціями країн, що перебувають під санкціями. Надання фінансових послуг або юридичних консультацій всупереч санкціям також буде каратися", - пояснюють в Європарламенті.

До прикладу, покарання буде застосовуватися до тих осіб, які приховують переказ коштів, що мають бути заморожені, справжнє право власності на майно та надання необхідної інформації. Водночас в законі йдеться про те, що гуманітарна допомога або підтримка базових потреб людини не має вважатися порушенням санкцій.

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"Російське вторгнення виграє від шахраїв, які порушують закон в Європі. Вони повинні бути спіймані, а форумний шопінг повинен припинитися. Нам потрібне це законодавство, оскільки розбіжності в національних підходах створили слабкі місця і лазівки, і воно дозволить конфіскувати заморожені активи. Парламент застосував амбітний, гармонізуючий підхід до закону, і навіть якщо ми не змогли закрити всі лазівки, які хотіли, це є покращенням поточної ситуації і свідчить про нашу рішучу підтримку України", - зазначила після голосування доповідач Софі ін'т Вельд.

Проте закон ще має схвалити Рада ЄС, перш ніж він набуде чинності.

Заморожені активи РФ для України: останні новини

Раніше віце-прем’єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що західні країни почали частіше обговорювати передачу Україні заморожених активів РФ. За його словами, їх Україна може використовувати вже в кінці 2024 року.

"Є позиція США, є позиція ЄС - вони трохи відрізняються. Але точно можна сказати, що в цьому році рішення щодо використання заморожених російських активів будуть прийняті на рівні відповідного законодавства країн-партнерів. Це вже ми бачимо, що це відбувається", - зазначив він.

Водночас міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон заявив, що його країна готова надати Україні заморожені активи РФ.

"Є можливість використати щось на кшталт синдикованої позики чи облігацій, які фактично використовують заморожені російські активи як гарантію, щоб надати ці гроші українцям, знаючи, що ми їх відшкодуємо, коли Росія виплатить репарації. Це може бути кращим способом зробити це. Ми прагнемо домогтися максимальної єдності G7 і ЄС у цьому питанні, але якщо її не буде, нам доведеться рухатися вперед із союзниками, які хочуть вжити таких заходів", - пояснив він.

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