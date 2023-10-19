Китай критично залежить від постачання нафти й газу з Близького Сходу.

Китай вкрай не зацікавлений у розширенні конфлікту на Близькому Сході, адже це може завдати критичної шкоди його економіці. Про це пише CNN, аналізуючи ситуацію в регіоні.

Зараз, коли війна Ізраїлю проти ХАМАС загрожує перерости в ширший конфлікт, який може порушити стабільність на Близькому Сході, Китай закликав до припинення вогню, критикуючи дії Ізраїлю. Також всі помітили, що Пекін не засудив ХАМАС за те, що вже названо найгіршою одноденною різаниною євреїв з часів Голокосту. Водночас він висловив свою підтримку ідеї про створення незалежної Палестини.

"Така позиція відповідає десятирічній підтримці Китаєм палестинської державності, але також підкреслює гострі розбіжності між Китаєм і Сполученими Штатами, які рішуче підтримують право Ізраїлю вжити заходів у відповідь ХАМАС. Це також підкреслює глибокі економічні інтереси Китаю як у Росії, так і на Близькому Сході, які він хоче захистити будь-якою ціною", – зазначають автори публікації.

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Друга за величиною економіка світу залежить від Росії та Близького Сходу у забезпеченні більшої частини своїх енергетичних потреб. Вони також є важливою частиною пекінської ініціативи "Один пояс, один шлях" – амбітного, але суперечливого заходу з підвищення зв’язків та торгівлі в усьому світі за допомогою китайських грошей і ноу-хау в розвитку інфраструктури.

Китай є найбільшим у світі імпортером нафти і закуповує 71% споживаної нафти в іноземних країнах. На Близький Схід припадає більше половини імпорту нафти в країну або трохи більше однієї третини загального споживання нафти в країні.

Також потужною є торгівля газом. Катар є другим за величиною постачальником скрапленого газу в Китай, на нього припадає чверть імпорту країни. Минулого року імпорт СПГ з країн Близького Сходу зріс на 75% порівняно з роком раніше, показала китайська митна статистика.

Енергетична безпека стала ключовим пріоритетом для Китаю, який стикається зі значними економічними проблемами. Сі Цзіньпін підкреслив важливість стабільного енергопостачання та безпеки як вирішальних для національного розвитку.

Близький Схід також є наріжним каменем ініціативи "Один пояс, один шлях". Відповідно до дослідження Університету Фудань, опублікованого минулого року, китайські інвестиції в арабські країни та країни Близького Сходу зросли на 360% у 2021 році порівняно з 2020 роком. За той самий період участь Китаю в будівельних проектах у регіоні зросла на 116%.

Якщо війна між Ізраїлем і ХАМАС охопить інші країни, це може сильно зашкодити Китаю, вважають аналітики.

"Китай і США поділяють потребу у збереженні регіональної стабільності як стратегічну мету. Регіональна пожежа означає тривалу нестабільність, а тривала нестабільність означає, що для Китаю немає справи на Близькому Сході. Звичайно, Китай не хоче, щоб його економічні інтереси знекровлювалися", — сказав Ахмед Абудух, науковий співробітник програми Близького Сходу в Chatham House, глобальному мозковому центрі, що базується в Лондоні.

Ситуація на Близькому Сході

Як писав УНІАН, під час нападу на Ізраїль 7 жовтня терористи ХАМАСу, ймовірно, використовували зброю з Північної Кореї. Про те, що ХАМАС використовував північно-корейські реактивні гранатомети F-7 (аналог радянського РПГ-7), кажуть офіційні особи Південної Кореї, два незалежні експерти з північнокорейської зброї та власний аналіз Associated Press трофейної зброї.

Також ми розповідали, що США наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН щодо ситуації на Близькому Сході, яка закликала до "гуманітарної паузи" у бойових діях між ХАМАС та армією Ізраїля. Як пояснила посол США Лінда Томас-Грінфілд, зараз потрібна практична дипломатія, яку зокрема здійснює Вашингтон в регіоні.

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