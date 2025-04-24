Також у Міністерстві фінансів США підтвердили свою підтримку суверенітету України.

Міністр фінансів США Скотт Бессент 23 квітня провів зустріч з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та міністром фінансів Сергієм Марченком. Американський політик наголосив, що потрібно якнайшвидше підписати угоду про економічне партнерство між двома країнами. Про це повідомило Міністерство фінансів США, передає Reuters.

"Держсекретар Бессент підтвердив підтримку Сполученими Штатами суверенітету України і підкреслив відданість Сполучених Штатів забезпеченню тривалого, міцного миру для народів України і Росії. Міністр Бессент наголосив на необхідності якнайшвидшого завершення технічних переговорів та підписання угоди про економічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною", - йдеться в заяві Міністерства фінансів США.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і США підписали меморандум, який є кроком на шляху до угоди про економічне партнерство. Зокрема міністерка економіки України Юлія Свириденко наголосила, що цей меморандум засвідчує конструктивну спільну роботу української та американської команд та намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом нашим народам.

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Водночас президент України Володимир Зеленський розповів, як просувається підготовка до угоди про надра зі США. За його словами, українська і американська команди під час підготовки до підписання угоди продемонстрували позитив.

"Я вважаю, що меморандум позитивний для обох країн. Це перший крок. Другий крок - угода, яка повинна бути ратифікована в парламенті. Там працюють юристи. Юристи - обидві американські компанії. Правда, по різні боки. Я одразу казав, ми візьмемо американську сильну компанію, яку буде підтримувати Білий дім для того, щоб потім нас ні у чому не звинуватили", - підкреслив глава держави.

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