За словами Свириденко, зараз готується створення Фонду інвестицій у відбудову України.

Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який є кроком на шляху до угоди про економічне партнерство. Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"Сьогодні зробили крок до спільної зі США Угоди про економічне партнерство. Україна і Сполучені Штати Америки підписали Меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу наших команд та намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом нашим народам", – йдеться в заяві міністерки.

За словами Свириденко, зараз готується створення Фонду інвестицій у відбудову України. Угода відкриє можливості для залучення "значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів". Міністерка зауважила, що саме з такою метою команди працюють над документом.

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"Важливо, що ми підтверджуємо нашими домовленостями прагнення Американського народу інвестувати разом з Українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну. Попереду – фіналізація тексту угоди та її підписання. А далі – ратифікація парламентами", – додала вона.

Меморандум було підписано онлайн. З американського боку документ своїм підписом засвідчив міністр фінансів Скот Бессент.

Фактично цей документ засвідчує наміри підписати угоду про корисні копалини.

Угода про корисні копалини

17 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що угоду про корисні копалини з Україною буде підписано вже наступного тижня.

"У нас є угода про видобуток корисних копалин, яка, я думаю, буде підписана в четвер. Наступного четверга (24 квітня, – УНІАН), найближчим часом. У нас є угода про це", – сказав він.

Напередодні речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий повідомив, що Україна та Сполучені Штати Америки наближаються до укладення угоди про корисні копалини. За його словами, перемовини, які відбулися у Вашингтоні минулого тижня, пройшли "конструктивно і позитивно".

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