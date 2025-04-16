За словами міністра фінансів США, сторони дуже близькі до підписання угоди.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угода з Україною про корисні копалини може бути підписана вже цього тижня. Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, на минулих вихідних Україна виступила щодо цього питання з контрпропозицією, тому переговори досі тривають.

"Ми дуже, дуже близькі. Угода може бути підписана вже цього тижня", - зазначив він.

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Один зі співрозмовників видання додав, що переговори між технічними групами у п'ятницю та суботу були конструктивними.

"Але США, як і раніше, розглядають угоду як можливість окупити витрати в Україні за рахунок прибутків від фонду, розмір якого в останньому проєкті все ще не визначений", - цитує Bloomberg слова співрозмовника.

Угода про корисні копалини - останні новини

Раніше The New York Times повідомляло, що США висунули суворіші умови в угоді про ресурси з Україною. За інформацією журналістів, США вимагають прибутком від ресурсів повернути мільярди доларів за всю надану раніше допомогу без будь-яких гарантій безпеки.

Водночас міністр закордонних справ Андрій Сибіга відповів, що принципово для України у переговорах про корисні копалини зі США. Він наголосив, що угода є взаємовигідною, відповідати інтересам обох сторін і не повинна суперечити курсу України на євроінтеграцію.

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