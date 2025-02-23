Американський міністр переконаний, що Росія не нападе знову, якщо американці багато інвестують в українську економіку.

Обговорювана угода між США та Україною щодо українських корисних копалин містить в собі "неявну" гарантію безпеки. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю Fox News.

"Ця угода є частиною довготривалої переговорної стратегії президента Трампа щодо миру між Україною та Росією, і … дозвольте українцям повернутися … до … мирного існування", – сказав Бессент в ефірі програми "Sunday Morning Futures".

За його словами, перша частина запропонованого американцями формату передбачає "партнерство між Україною та США" щодо стратегічних корисних копалин, енергетики та державних підприємств.

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Бессент зазначив, що угода містить "неявну гарантію економічної безпеки" України, в яку американці інвестують свої гроші.

"Чим більше активів мають американські компанії на [українській] землі, тим більше США зацікавлені в тому, щоб українська економіка розвивалася в майбутньому, тим більше безпеки це створює для українського народу, і тим … вищий прибуток для платників податків США", – пояснив він свою думку.

Угода про ресурси: останні новини

Як писав УНІАН, Україна відмовилася підписувати американську версію угоди про ресурси, в межах якої США вимагали від України передати їм права на 500 мільярдів доларів доходів від українських корисних копалин.

Україна стверджує, що фактична сума отриманої від США допомоги є приблизно в п'ять разів меншою за суму, яку США хочуть отримати в межах угоди про корисні копалини. Загалом за три роки Америка допомогла Україні лише на 90 мільярдів доларів.

Сьогодні на пресконференції президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не визнає навіть ці 90 мільярдів своїм боргом перед США, адже за домовленістю із попередньою адміністрацією, допомога надавалася як безоплатний грант. Також Зеленський заявив, що в угоді повинні бути чітко прописані гарантії безпеки Україні.

"Я не підписую те, що виплачуватимуть 10 поколінь українців", - додав Зеленський.

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