У Франції з 3 квітня посилять карантин для боротьби з поширенням коронавірусу.
Про це заявив президент країни Еммануель Макрон, повідомляє "Радіо свобода".
Президент Франції Емманюель Макрон поширив обмеження в пересуванні на всю Францію. Школи будуть закриті на три тижні, щоб послабити третю хвилю коронавірусної інфекції, яка загрожує колапсом медичної системи.
У країні введуть комендантську годину з 19:00 і до 06:00 ранку. Громадянам заборонять віддалятися від будинку більш ніж на 10 кілометрів, пише Le Monde.
Термін дії обмежень - щонайменше місяць, починаючи з 3 квітня.
Таким чином Макрон розширив на всю країну обмеження, які вже діють у Парижі, на півночі та частині південного сходу Франції.
"Ми втратимо контроль, якщо не діятимемо зараз. Це найкраще рішення для уповільнення вірусу", – пояснив він.
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Ситуація з коронавірусом у Франції
З лютого кількість щоденного приросту хворих на COVID-19 подвоїлася і досягла майже 40 тисяч. Загалом жертвами епідемії у Франції стали 95 337 людей. У найбільш постраждалих регіонах реанімаційні відділення працюють на межі можливостей.
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