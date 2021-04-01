Президент Франції Емманюель Макрон поширив обмеження в пересуванні на всю Францію.

У Франції з 3 квітня посилять карантин для боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це заявив президент країни Еммануель Макрон, повідомляє "Радіо свобода".

Президент Франції Емманюель Макрон поширив обмеження в пересуванні на всю Францію. Школи будуть закриті на три тижні, щоб послабити третю хвилю коронавірусної інфекції, яка загрожує колапсом медичної системи.

У країні введуть комендантську годину з 19:00 і до 06:00 ранку. Громадянам заборонять віддалятися від будинку більш ніж на 10 кілометрів, пише Le Monde.

Термін дії обмежень - щонайменше місяць, починаючи з 3 квітня.

Таким чином Макрон розширив на всю країну обмеження, які вже діють у Парижі, на півночі та частині південного сходу Франції.

"Ми втратимо контроль, якщо не діятимемо зараз. Це найкраще рішення для уповільнення вірусу", – пояснив він.

Ситуація з коронавірусом у Франції

З лютого кількість щоденного приросту хворих на COVID-19 подвоїлася і досягла майже 40 тисяч. Загалом жертвами епідемії у Франції стали 95 337 людей. У найбільш постраждалих регіонах реанімаційні відділення працюють на межі можливостей.

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Автор: Олег Давигора