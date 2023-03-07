Європейський політик зазначив, що вже ніхто не може говорити, що вступ України "наблизить НАТО до Росії"

Членство України в Північноатлантичному альянсі - одна з умов архітектури безпеки в Європі. Вступ до НАТО можливий після завершення війни.

Президент Європейської народної партії Манфред Вебер заявив, що відмова Україні в наданні ПДЧ в ході саміту Альянсу в Бухаресті в 2008 році було помилкою.

"Якщо зараз ми запросили в НАТО Фінляндію і Швецію, то для мене фундаментально ясно, що Україна має рівно те ж право! У Фінляндії близько 1400 кілометрів кордону з Росією, тому вибачте, але тепер уже ніхто не може говорити, що вступ України "наблизить НАТО до Росії", - пояснив політик в інтерв'ю виданню "Європейська правда".

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При цьому він нагадав, що "для розширення НАТО нам потрібен мир", тому Україна повинна пережити війну, щоб вступити в Альянс.

"Держави у війні не можуть приєднатися до НАТО. Однак я не уявляю собі довгострокової архітектури безпеки в Європі, при якій Україна не була б членом НАТО", - вказав Вебер.

Крім того, він підкреслив, що одним з критеріїв для вступу в НАТО - зміцнення державою безпеки Альянсу, що Україна робить вже сьогодні, стримуючи жахливу російську машину Війни. Також Вебер впевнений, що Київ відповідає цінностям Альянсу.

Україна в НАТО - що відомо

У вересні 2022 року Україна подала заявку на членство в НАТО у прискореному порядку. При цьому весь час лунають заяви про те, що Україна стане частиною Північноатлантичного альянсу.

Так, 15 лютого в Альянсі заявили, що Україна стане членом НАТО, "але це довгострокова перспектива" після перемоги у війні з Росією.

Своєю чергою секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що членство України в НАТО - запорука безпеки нашої країни.

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