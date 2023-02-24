Генеральний секретар Альянсу вважає, що військова підтримка України сьогодні - це шлях для досягнення мирної угоди завтра.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг наголошує, що ініціативи Китаю стосовно завершення війни не мають довіри, бо ця країна не засудила вторгнення Росії в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав у Таллінні на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас і президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. "Ми на бачили будь-якого постачання летальної допомоги. Але ми бачили ознаки та свідчення, що Китай, можливо, планує і розглядає постачання військової підтримки для Росії. Китай не повинен цього робити, тому що це стане підтримкою незаконної агресивної війни, порушенням міжнародного права і зневагою до Статуту ООН", - наголосив Столтенберг.

Генеральний секретар Альянсу нагадав, що Китай є постійним членом Ради безпеки ООН і на нього покладена особлива відповідальність із захисту Статуту ООН. Він наголосив, що війна Росії проти України – це порушення Статуту ООН.

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Також Столтенберг прокоментував пропозиції Китаю стосовно урегулювання війни. "Перш за все, Китай не має великої довіри, тому що вони були неспроможними засудити незаконне вторгнення в Україну. І вони за декілька днів до вторгнення підписали домовленість між главою КНР Сі Цзіньпінем і президентом Путіним щодо необмеженого партнерства з Росією", - сказав Столтенберг.

Генсек Альянсу знову наголосив, що президент РФ Володимир Путін не готується до миру, а до більшої війни і до нових наступів. Він зазначив, що найбільш імовірно, війна у певний момент завершиться за столом переговорів. При цьому, як вважає Столтенберг, характер переговорів залежатиме від ситуації на полі бою і від міцності української армії.

"Якщо ми хочемо мирного узгодженого рішення, відповідно до якого Україна візьме гору як суверенна і незалежна держава, тоді ми повинні підтримувати українську армію зараз. Тому що це єдиний спосіб, аби створити умови, коли президент Путін усвідомить, що він не зможе виграти на полі бою і повинен сісти за стіл переговорів та прийняти Україну як незалежну і суверенну державу в Європі", - наголосив Столтенберг.

Він підкреслив, що "військова підтримка України сьогодні – це шлях для досягнення мирної угоди завтра".

Позиція Китаю по війні

Як відомо, на сайті МЗС Китаю було оприлюднено прес-реліз під назвою "Позиція Китаю щодо політичного урегулювання кризи в Україні".

У цьому релізі нічого не сказано, що Росія є агресором, а Україна жертвою агресивної війни. Відповідно, у релізі не згадується, що саме Росія розпочала неспровоковану повномасштабну війну проти України і скоює воєнні злочини і злочини проти людяності в Україні. Китай також не закликає Росію вивести усі окупаційні війська з усієї української території і припинити вбивати мирне населення.

Натомість Китай виступає за припинення бойових дій таким чином, щоби усі "виявляли стриманість" та унеможливили поглиблення кризи або її вихід із-під контролю.

Китай наголошує, що "усі сторони повинні підтримати Росію і Україну працювати у цьому напрямку і якомога скоріше відновити прямий діалог з метою поступової деескалації ситуації і у кінцевому підсумку для досягнення всебічного режиму припинення вогню". Також Китай виступає проти санкцій.

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