Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг наголошує, що ініціативи Китаю стосовно завершення війни не мають довіри, бо ця країна не засудила вторгнення Росії в Україну.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав у Таллінні на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас і президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. "Ми на бачили будь-якого постачання летальної допомоги. Але ми бачили ознаки та свідчення, що Китай, можливо, планує і розглядає постачання військової підтримки для Росії. Китай не повинен цього робити, тому що це стане підтримкою незаконної агресивної війни, порушенням міжнародного права і зневагою до Статуту ООН", - наголосив Столтенберг.
Генеральний секретар Альянсу нагадав, що Китай є постійним членом Ради безпеки ООН і на нього покладена особлива відповідальність із захисту Статуту ООН. Він наголосив, що війна Росії проти України – це порушення Статуту ООН.
Також Столтенберг прокоментував пропозиції Китаю стосовно урегулювання війни. "Перш за все, Китай не має великої довіри, тому що вони були неспроможними засудити незаконне вторгнення в Україну. І вони за декілька днів до вторгнення підписали домовленість між главою КНР Сі Цзіньпінем і президентом Путіним щодо необмеженого партнерства з Росією", - сказав Столтенберг.
Генсек Альянсу знову наголосив, що президент РФ Володимир Путін не готується до миру, а до більшої війни і до нових наступів. Він зазначив, що найбільш імовірно, війна у певний момент завершиться за столом переговорів. При цьому, як вважає Столтенберг, характер переговорів залежатиме від ситуації на полі бою і від міцності української армії.
"Якщо ми хочемо мирного узгодженого рішення, відповідно до якого Україна візьме гору як суверенна і незалежна держава, тоді ми повинні підтримувати українську армію зараз. Тому що це єдиний спосіб, аби створити умови, коли президент Путін усвідомить, що він не зможе виграти на полі бою і повинен сісти за стіл переговорів та прийняти Україну як незалежну і суверенну державу в Європі", - наголосив Столтенберг.
Він підкреслив, що "військова підтримка України сьогодні – це шлях для досягнення мирної угоди завтра".
Позиція Китаю по війні
Як відомо, на сайті МЗС Китаю було оприлюднено прес-реліз під назвою "Позиція Китаю щодо політичного урегулювання кризи в Україні".
У цьому релізі нічого не сказано, що Росія є агресором, а Україна жертвою агресивної війни. Відповідно, у релізі не згадується, що саме Росія розпочала неспровоковану повномасштабну війну проти України і скоює воєнні злочини і злочини проти людяності в Україні. Китай також не закликає Росію вивести усі окупаційні війська з усієї української території і припинити вбивати мирне населення.
Натомість Китай виступає за припинення бойових дій таким чином, щоби усі "виявляли стриманість" та унеможливили поглиблення кризи або її вихід із-під контролю.
Китай наголошує, що "усі сторони повинні підтримати Росію і Україну працювати у цьому напрямку і якомога скоріше відновити прямий діалог з метою поступової деескалації ситуації і у кінцевому підсумку для досягнення всебічного режиму припинення вогню". Також Китай виступає проти санкцій.