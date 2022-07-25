Всього до кінця року Україна мала виплатити 3 мільярди доларів.

З початку 2022 року Україна виплатила по зовнішніх зобов'язаннях 1,5 млрд доларів.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

"Україна з початку року виплатила близько 1,5 млрд доларів зовнішнього боргу. До кінця року залишалося виплатити ще близько 1,5 млрд доларів. Тобто всього близько 3 млрд доларів. Проте війна затягується. Було б дивно виплачувати зовнішній борг і при цьому просити союзників і партнерів про грантову допомогу і пільгові кредити", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня група кредиторів України з країн G7 та членів Паризького клубу кредиторів оголосила про намір відстрочити виплату основної суми боргу та відсотків до кінця 2023 року з можливістю продовження відтермінування на рік.

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