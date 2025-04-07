Він закликає всіх стати разом з Україною проти терору.

Американський євангельський пастор Марк Бернс засудив російський ракетний удар по Кривому Рогу, внаслідок якого загинули 20 людей, а ще понад 60 - постраждали.

Бернс відомий своєю активною підтримкою президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, а деякі ЗМІ називають його духовним наставником нового президента. Він опублікував в своєму Instagram-акаунті фото руйнувань в Україні:

"Вчора російська ракета влучила в Кривий Ріг, в результаті чого загинуло 16 людей, в тому числі 6 дітей. Трагічна втрата невинних життів. Світ повинен засудити цю жорстокість і стати разом з Україною проти такого терору. Віра - це вибір, а не почуття".

Удар по Кривому Рогу

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня російські війська завдали балістичного ракетного удару по житловому району Кривого Рогу. Влучання сталося в районі дитячого майданчика.

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Унаслідок атаки загинули 20 людей, з них 9 - діти. Ще 75 людей отримали поранення. Також ракетний удар спричинив значні руйнування: пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, різні об'єкти та багато автомобілів.

В американському посольстві не вказали, що балістична ракета була російською, коментуючи цю атаку. Після обурення з боку президента Володимира Зеленського посол Бріджит Брінк заявила, що в ударі винна Росія.

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