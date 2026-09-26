Трамп благословляє Путіна на подальшу агресію, - WSJ

Американські ЗМІ вважають морально образливим запрошення Путіна у Флориду.

Президент США Дональд Трамп запросив російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20, який відбудеться у грудні у Флориді. Це виглядає як благословення на агресію Росії проти НАТО. Про це в редакційній статті пише The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, Путін фактично залишається ізольованим з боку Заходу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Тому участь у міжнародному саміті, на думку редакції WSJ, може стати для Кремля можливістю продемонструвати російській аудиторії повернення Путіна до кола світових лідерів.

"Запрошення США дасть росіянину можливість, щоб показати росіянам на фото, що він більше не є вигнанцем на світовій арені", - йдеться у публікації.

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Журналісти припускають, що Трамп може розглядати повернення Путіна до міжнародної дипломатії як спосіб створити додаткові умови для припинення війни в Україні. Водночас автори статті нагадують про попередню зустріч двох президентів на двосторонньому саміті на Алясці у серпні 2025 року, після якої Путін не змінив своїх дій щодо війни.

Паралельно, як нагадує WSJ, у Європі посилюються побоювання щодо подальших дій Росії проти держав НАТО. Журналісти зокрема згадують інцидент у німецькому аеропорту Лейпцига у серпні, безпілотник із вибухівкою міг становити небезпеку для людей. Тоді трагедії вдалося уникнути через несправність вибухового пристрою.

Цього тижня Данська служба військової розвідки також попередила, що Росія у найближчі місяці може перевірити готовність НАТО до реагування за допомогою "обмеженої військової" атаки. У відомстві зазначили, що метою такого кроку могло б бути послаблення європейської підтримки України та створення розколу всередині Альянсу.

The Wall Street Journal зазначає, що данське попередження не є поодиноким: останнім часом подібні сигнали надходили і від інших європейських високопосадовців. За словами авторів, схожі оцінки також чули американські конгресмени, які отримували закриті брифінги від представників розвідки США.

На цьому тлі редакція ставить питання про те, якою буде реакція Вашингтона у разі російської атаки на державу НАТО.

"Запрошення диктатора на саміт G-20 є морально образливим. Ще гірше те, що це може змусити росіянина подумати, що йому зійде з рук цілеспрямований напад на НАТО", - наголошують журналісти.

Політика Трампа

Як писав УНІАН, Трамп заявив, що хоче домовленостей між Зеленським і Путіним щодо припинення вогню та сподівається на угоду ще до зими. За його словами, обидва президенти прагнуть завершити війну.

Також ми розповідали, що Україна та США домовилися про надання ліцензій для виробництва ракет‑перехоплювачів Patriot. Зеленський повідомив, що Трамп особисто підтвердив це рішення на зустрічі у Нью‑Йорку 22 вересня. За словами президента України, домовленості вже остаточні, і країна отримає право на виробництво цих ракет.

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