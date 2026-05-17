Куба закуповує дрони, готуючись до війни проти США, - Axios

Кубинський уряд, вочевидь, зробив висновки з війн в Україні та в Перській затоці.

Куба придбала понад 300 військових безпілотників і вже розглядає сценарії їх використання для ударів по американській базі в Гуантанамо, американських військових кораблях, або навіть по території самих США. Про це із посиланням на власні джерела пише Axios.

За даними американської розвідки, Куба з 2023 року купує ударні безпілотники "різних можливостей" у Росії та Ірану та розміщує їх у стратегічних місцях по всьому острову. Але останнім часом кубинські чиновники звернулися до Росії з проханням отримати ще більше безпілотників та військової техніки. Також кубинська розвідка намагається з'ясувати деталі того, як Іран чинив опір агресії США.

Як зазначає Axios, за оцінками американських чиновників, у війні проти України взяли участь на боці Росії до 5000 кубинських громадян, які потім проінформували військове керівництво Куби про ефективність застосування безпілотників.

"Вони є частиною путінської м’ясорубки. Вони вивчають іранську тактику. Це те, до чого ми повинні готуватися", – сказав неназваний американський високопосадовець, з яким говорили журналісти.

Наразі американські чиновники не вважають Кубу безпосередньою загрозою для США, але розвідка вказує на те, що кубинське військове командування обговорює плани застосування безпілотників на випадок збройного конфлікту зі США.

"Ніхто не хвилюється щодо винищувачів з Куби. Навіть незрозуміло, чи є у них такий, який може літати. Але варто зазначити, наскільки близько вони знаходяться – 90 миль (144 км). Це не та реальність, з якою нам комфортно", – заявив американський чиновник.

Нова Кубинська криза

Як писав УНІАН, у січні 2026 року адміністрація президента Дональда Трампа різко загострила політику щодо Куби. Після втручання США у Венесуелі та усунення Ніколаса Мадуро Вашингтон запровадив ефективну нафтову блокаду острова. Це призвело до фактичного припинення постачань палива (переважно з Венесуели та інших джерел), що спричинило найгострішу енергетичну кризу в історії країни.

Куба зіткнулася з масовими відключеннями електрики, дефіцитом пального, паралічем транспорту та загостренням гуманітарної ситуації. Кубинська влада звинувачує США в "енергетичному голоді" та геноциді, а населення готують до можливого "вторгнення". У травні директор ЦРУ Джон Реткліфф відвідав Гавану для переговорів, а Трамп неодноразово заявляв про можливість "взяти Кубу" та обіцяв зміну режиму до кінця року. Куба проводить переговори з США, вимагаючи зняття блокади, але зберігає жорсткі "червоні лінії".

Криза супроводжується новими санкціями проти кубінських військових і еліти, погрозами військового втручання та внутрішніми протестами на острові.

