США розглядають варіанти силового сценарію щодо Куби, – USA Today

Мова йде не про відкриту операцію, а про опрацювання різних варіантів реагування у разі загострення ситуації.

Пентагон посилює секретне планування можливих операцій, пов'язаних із Кубою, на тлі зростаючої напруженості у відносинах між Вашингтоном і Гаваною. Про це повідомляє USA Today з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

За даними видання, американські військові отримали вказівки активізувати підготовку сценаріїв на випадок потенційних дій на острові, якщо відповідне рішення ухвалить президент Дональд Трамп. Йдеться не про відкриту операцію, а про опрацювання різних варіантів реагування, включаючи можливі силові сценарії.

Джерела стверджують, що планування має попередній і закритий характер і спрямоване на оцінку варіантів дій у разі подальшої ескалації ситуації навколо Куби. При цьому підкреслюється, що мова не обов'язково йде про підготовку до негайної військової операції, а скоріше про розширення стратегічних розробок у рамках Південного командування США.

За даними джерел, офіційні представники Пентагону публічно не підтверджували підготовку до вторгнення. Хоча раніше американське військове керівництво заявляло, що основна увага зосереджена на захисті інтересів США в регіоні, включаючи безпеку військових об'єктів і реагування на можливі кризові ситуації.

Раніше в адміністрації Трампа заявили, що влада Куби причетна до підтримки російської армії. Згідно із повідомленнями, Гавана причетна до вербування та постачання до Росії "живої сили" для армії.

У березні Трамп заявляв, що має намір здійснити силове захоплення Куби. Однак опитування показали, що американці категорично проти застосування збройних сил США для зміни режиму в цій державі.

