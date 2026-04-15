США розкрили деталі співпраці ще однієї країни з Кремлем: тисячі найманців воюють, - ЗМІ

У Трампа зробили заяву щодо іноземців на боці РФ, які прибули з-за океану.

Адміністрація Дональда Трампа має підстави вважати, що влада Куби безпосередньо причетна до постачання живої сили для російської армії. Про це повідомляє видання Axios, посилаючись на розсекречений звіт Державного департаменту Штатів.

"Кубинський режим підриває американські інтереси по всьому світу", – заявив виданню сенатор Тед Круз.

Як йдеться у матеріалі, Гавана могла не лише знати про вербування, а й активно сприяти цьому процесу.

У звіті, надісланому до Конгресу, зазначається, що станом на сьогодні кубинці стали однією з найчисельніших груп іноземних найманців, що воюють проти ЗСУ.

"Громадяни Куби стали однією з найбільших ідентифікованих груп іноземних бойовиків, які підтримують російські військові операції в Україні", – передає ЗМІ.

Згідно з текстом документа, офіційна Гавана намагається відхреститися від участі у конфлікті, проте факти свідчать про зворотне. Державний департамент наголошує на вибірковості дій кубинської влади щодо мобілізації своїх громадян Росією.

"Відкриті джерела не доводять, що Гавана офіційно відправила всіх кубинських бійців. Однак є вагомі ознаки того, що режим свідомо терпів, дозволяв або вибірково сприяв цьому потоку", – зазначається у п’ятисторінковому звіті.

У матеріалі підкреслюється, що розвідка України також підтверджує значну присутність іноземців на фронті.

"Оцінки різняться, але більшість відкритих джерел інформації вказують на те, що в будь-який момент часу в Україні воюють від 1 000 до 5 000 кубинських громадян. Джерела української розвідки оцінюють, що кілька тисяч з них розгорнуті безпосередньо на українському фронті", – йдеться у документі.

Речник Держдепартаменту у коментарі виданню наголосив, що Куба фактично використовує власний народ як розхідний матеріал.

"Кубинський режим не зміг захистити своїх громадян від використання їх як пішаків у російсько-українській війні", – констатували у відомстві.

Заманюють на війну

Раніше УНІАН писав, що Росія активізувала вербування громадян країн Близького Сходу для участі у бойових діях.

Зокрема, в месенджері Telegram на початку 2024 року після того, як президент Росії Володимир Путін видав указ про те, що іноземні громадяни, які воюють у лавах армії, отримають паспорти для себе та своїх сімей, почала з'являтися реклама рекрутингу.

Водій з Йорданії розповів свою історію та поділився, що приєднався до російської армії як кухар. Однак, він опинився на передовій в Україні.

