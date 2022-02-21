Глава МЗС хотів би побачити, що президенти США і РФ домовляться про виведення російських військ з українських територій.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про очікування від можливого саміту президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба повідомив в у Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

За його словами, цієї ночі він провів розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

"Він поінформував мене про ініціативу провести саміт між президентом Байденом і президентом Путіним. Ми вітаємо цю ініціативу. Ми віримо, що варто спробувати кожне зусилля, спрямоване на дипломатичне рішення", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що держсекретар запевнив його у тому, що під час можливої зустрічі Байдена і Путіна "жодні рішення не будуть ухвалюватися за спиною України".

"І ми тісно координуватимемо з ним, коли вони готуватимуться до цього саміту, аби синхронізувати наші позиції і забезпечити, щоб наш інтерес був врахований", - зазначив Кулеба.

"Звичайно, як люди, які відчайдушно хочуть уникнути війни, ми сподіваємося, що обидва президенти вийдуть з кімнати (переговорів) з домовленістю про те, що Росія виводить свої сили з України", - наголосив він.

Міністр зазначив, що це буде чітким свідченням, що Росія готова до деескалації.

"Якщо цього не станеться, це означатиме, що ми залишаємося в ескалаційній логіці Росії", - додав Кулеба.

Можлива зустріч Байдена і Путіна

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого президент США Джо Байден заявив про готовність зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним після зустрічі головних дипломатів країн - Ентоні Блінкена і Сергія Лаврова, якщо Росія не вторгнеться в Україну. Зустріч Блінкена і Лаврова запланована на 24 лютого.

Також Байден висловив упевненість, що Путін прийняв рішення про подальше вторгнення російських військ в Україну найближчими днями. За його словами, уздовж кордонів України розміщено понад 150 тис. російських військових.

При цьому Байден вкотре заявив про готовність західних країн запровадити серйозні санкції проти РФ у разі подальшого вторгнення російських військ в Україну. Він повторив, що російська влада може обрати дипломатичний шлях врегулювання ситуації.