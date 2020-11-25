Одна з масок прикрашена перлинами, вирощеними в Японії.

У Японії створили коштовні захисні маски с діамантами, перлинами та кристалами Сваровськи.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Як зазначається, у перерахунку на американські долари вартість однієї такої маски становить 9 тисяч.

Творці прикрасили їх по-різному - діамантова містить алмаз у 0,7 карата і понад 300 кристалів Сваровськи. Інша менш блискуча - з 300 першокласних перлин, вирощених у Японії.

Найдорожча захисна маска у світі:

Ізраїльська компанія створила найдорожчу у світі захисну маску. Її вартість сягає 1,5 мільйона доларів.

Конструкцію, до якої можна вставити одноразовий респіратор, прикрашає 250 грамів чистого золота і понад 3,5 тисячі чорних і білих діамантів.

Імені замовника виробники не розголошують, однак відомо, що це - бізнесмен з Лос-Анджелеса. Він домовився про виробництво найдорожчої у світі маски, аби підтримати ізраїльську компанію, де працює 1,5 сотні людей, під час пандемії.

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Автор: УНІАН