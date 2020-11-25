Вартість однієї маски - 9 тисяч доларів США / фото REUTERS
У Японії створили коштовні захисні маски с діамантами, перлинами та кристалами Сваровськи.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Читайте такожЕксперти назвали продукти, які найбільше подорожчали в карантинний період
Як зазначається, у перерахунку на американські долари вартість однієї такої маски становить 9 тисяч.
Творці прикрасили їх по-різному - діамантова містить алмаз у 0,7 карата і понад 300 кристалів Сваровськи. Інша менш блискуча - з 300 першокласних перлин, вирощених у Японії.
З перлинами та діамантами: у Японії створили коштовні захисні маски
Найдорожча захисна маска у світі:
- Ізраїльська компанія створила найдорожчу у світі захисну маску. Її вартість сягає 1,5 мільйона доларів.
- Конструкцію, до якої можна вставити одноразовий респіратор, прикрашає 250 грамів чистого золота і понад 3,5 тисячі чорних і білих діамантів.
- Імені замовника виробники не розголошують, однак відомо, що це - бізнесмен з Лос-Анджелеса. Він домовився про виробництво найдорожчої у світі маски, аби підтримати ізраїльську компанію, де працює 1,5 сотні людей, під час пандемії.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram