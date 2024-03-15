Він вважає, що "малювати" ці лінії варто саме для Москви.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Україна має перемогти у війні з російськими загарбниками, а Росія - бути розгромлена.

Так він прокоментував останні заяви французького президента Еммануеля Макрона, який впевнений, що Захід не повинен дозволити Росії перемогти. Допис з'явився у мікроблозі X (раніше Twitter).

"Повністю підтримуємо Еммануеля Макрона. Ми не повинні малювати червоні лінії для себе, ми повинні малювати червоні лінії для Росії, і ми не повинні боятися їх дотримуватися. Україна повинна перемогти, Росія повинна бути розгромлена", - додав Рінкевичс.

Також президент перефразував крилатий латинський вираз "Carthago delenda est" ("Карфаген має бути зруйнований"), написавши "Russia delenda est".

Реакція Латвії на війну: останні новини

Нагадаємо, під час повномасштабної війни в Україну Латвія ввела обов’язкову військову службу для чоловіків від 18 до 27 років. Загроза можливого нападу Росії постійно обговорюється на заході.

На початку року стало відомо, що країна разом з Естонією та Литвою побудує оборонні споруди на кордонах з Росією і Білоруссю.

Також нещодавно латвійський Сейм ухвалив рішення про заборону імпорту сільськогосподарських продуктів із цих двох країн.

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