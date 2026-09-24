Ле Пен заявила, що Франція не вийде з НАТО доки триває війна в Україні, - Politico

Кандидатка в президенти Франції уточнила, що її бажання зробити це залишається.

Кандидатка в президенти від ультраправих Марін Ле Пен як і раніше прагне вивести Францію зі складу інтегрованого командування НАТО – але не збирається цього робити, доки триває російська війна в Україні, повідомляє Politico.

"Доки на порозі Європи триває війна, зараз не час вживати заходів у цьому напрямку, але, звісно, моє бажання це зробити залишається", - заявила виданню в четвер, 24 вересня, лідерка партії "Національний фронт".

Видання зазначило, що згідно з опитуваннями, Ле Пен є фавориткою у вирішальних президентських виборах, які відбудуться наступної весни і на яких буде обрано наступника Еммануеля Макрона.

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Примітно, що і Ле Пен, і кандидат від крайніх лівих Жан-Люк Меленшон прагнуть, щоб Париж вийшов із військового альянсу, що викликає занепокоєння у штаб-квартирі НАТО щодо майбутньої оборонної політики Франції.

В статті вказується, що партія "Національний фронт" вже давно виступає за вихід із інтегрованого командування НАТО, але коментарі Ле Пен свідчать про незначну зміну її позиції.

Примітно, що ще в травні вона заявила, що Франція вийде з альянсу протягом її першого терміну, не згадуючи при цьому про війну в Україні, тоді як голова партії Джордан Барделла хотів дочекатися укладення мирної угоди між Києвом і Москвою.

Ле Пен і Барделла ведуть передвиборчу кампанію як єдиний тандем, за якого 31-річний Барделла стане прем’єр-міністром.

Ле Пен також заявила, що Франція не повинна вступати у війну з Росією – державою, що володіє ядерною зброєю, – і відкинула твердження про те, що вона наразі перебуває у конфлікті з Москвою, незважаючи на гібридні атаки Кремля проти європейських країн.

На думку видання, опублікувавши минулого тижня заяву із засудженням Росії, Ле Пен і Барделла намагалися відбити атаки опонентів із правоцентристських та лівоцентристських сил, які часто зображували партію як союзника російського президента Володимира Путіна.

Однак, зауважило видання, Ле Пен повторила свою обіцянку припинити фінансову допомогу Україні, якщо вона переможе на президентських виборах наступного року.

"Ми можемо готувати їхніх солдатів та військове керівництво, а також надавати їм військову допомогу. Ми більше не можемо надавати фінансову допомогу Україні, і ми шкодуємо про це", - заявила вона.

Однак Ле Пен не виступила проти "Коаліції бажаючих" – групи на чолі з Францією та Великою Британією, яка має на меті забезпечити військову присутність в Україні після закінчення війни.

"Потенційні миротворчі сили, які фактично дуже схожі на миротворців ООН, здаються мені цілком реальними. І якщо "Коаліція бажаючих" є однією з умов для переговорів про припинення вогню, то я, звісно, була б за те, щоб рухатися вперед із цією пропозицією", - поділилася з виданням лідерка партії "Національний фронт".

Заява Ле Пен про Росію

Раніше УНІАН повідомляв, що кандидатка в президенти Франції від ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен заявила, що Росія не може диктувати французьку політику. Вона та голова партії Жордан Барделла наголосили, що "жодні провокації, таємні операції та дестабілізуючі дії не можуть спонукати Францію сприяти досягненню Росією своїх військових цілей в Україні". Політики заявили, що рішуче засуджують рішення Москви взяти під контроль активи європейських компаній, які досі працюють у Росії, таких як Nestlé та Auchan, назвавши це "ворожим актом".

Також ми писали, що прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив у відповідь на слова Ле Пен та Барделли, що Москва нібито не становить загрози ані для Франції, ані для будь-якої іншої європейської країни. Пєсков зазначив, що Кремль не сприймає цю критику. Він додав, що Росія не має суперечок з будь-якими європейськими державами, які "могли б призвести до серйозних розбіжностей".

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