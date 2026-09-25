У ЄС заявили, що Україна виконала два заходи для збереження фінансування, - ЗМІ

Важливо, що таким чином, Україна уникнула ризику втрати щонайменше 380 мільйонів євро.

Європейська комісія підтвердила, що Україна виконала два заходи, необхідні для продовження фінансування в межах програми Ukraine Facility: дедлайн спливав у вересні. Про це повідомив "Суспільному" речник Європейської комісії.

За його словами, Україна надала звіт про виконання двох заходів у рамках "Плану для України", щодо яких існував ризик втрати відповідного фінансування. Європейська комісія оцінить виконання цих заходів у рамках наступних траншів.

Важливо, що таким чином, Україна уникнула ризику втрати щонайменше 380 мільйонів євро.

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За інформацією джерел видання, один із заходів стосується закону про декларації про доброчесність суддів, який уже отримав позитивну оцінку в рамках 8-го запиту на виплату.

Другий захід стосується збільшення чисельності суддів та персоналу Вищого антикорупційного суду. Його виконання оцінять під час розгляду наступного, 9-го, запиту на виплату.

Дефіцит бюджету України

Раніше голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа розповіла, що міністерство фінансів перенесло на грудень фінансування підготовки енергетичної системи до зимового періоду.

Через бюджетні обмеження уряд був змушений перенести на кінець року фінансування капітальних видатків на суму 39 млрд грн, запланованих до освоєння у вересні.

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