Міноборони Канади показало відправку бойових машин для підтримки ЗСУ.

У суботу, 18 березня, стало відомо, що канадські броньовано ремонтно-евакуаційні машини (БРЕМ) Bergepanzer 3 прямують до України. Нещодавно ЗСУ також отримали перші танки AMX-10RC з боку Франції.

Нові новини щодо озброєння ЗСУ повідомила глава Міністерства національної оборони Канади Аніта Ананд у своєму Twitter. Вона опублікувала відповідний ролик та висловила слова підтримки Україні.

"Канадська військова допомога на шляху до України", - написала вона.

БРЕМ Bergepanzer 3 - це "спецтанки" німецько-голандського виробництва, що сконструйовані на базі моделі танка Leopard 2. Наразі такі бойові машини є на озброєнні понад 10 країн світу, в тому числі України.

Військова допомога Канади Україні - останні рішення

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну станом на 15 березня уряд Канади виділив в рамках військової допомоги Києву понад 1 млрд канадських доларів.

Нещодавно стало відомо, що вже найближчими тижнями Україна також може отримати з боку Канади ще 8 танків німецького виробництва Leopard 2. Також уряд пообіцяв надати ЗСУ ще понад 1,8 тис. тренувальних снарядів калібром 105 мм для танків Leopard 1.

Наразі уряди країн ведуть переговори щодо передачі високотехнологічних БПЛА Teledyne Flir R70 Skyranger.

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