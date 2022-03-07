Компанія тимчасово призупиняє комерційні операції в Росії, зокрема – будь-які нові інвестиції.

Група брендів Levi Strauss & Co, до якої входять Levi’s, Dockers та Signature, йде з російського ринку та виділяє понад 300 тисячі доларів на допомогу постраждалим.

Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

"У відповідь на гуманітарну кризу в Україні, через яку все більше біженців потрапляють у країни Східної Європи, компанія заявляє, що пожертвує понад 300 тисячі доларів некомерційним організаціям, які надають допомогу постраждалим", – заявили в компанії.

Зазначається, що з огляду на величезні порушення, що відбуваються в регіоні, нормальна робота бізнесу неможлива, тож LS&Co тимчасово призупиняє комерційні операції в Росії, зокрема – будь-які нові інвестиції.

Нагадаємо, іспанський власник великих мереж магазинів одягу "Inditex" ("Zara", "Bershka" та "Pull&Bear") припинив торгівлю в Росії й закриває 502 магазини та онлайн-продажі.

Також американський бренд спортивного одягу та взуття Nike закрив продажі в Росії.

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