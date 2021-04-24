Саміт ЄС – коли пройде та що обговорять / REUTERS
Лідери країн-членів Євросоюзу зберуться на саміт 25 травня.
Про це у Twitter повідомив речник президента Європейської ради Баренд Лейтс.
Читайте також"Спостерігаємо дуже уважно": у Пентагоні моніторять відвід військ РФ від кордонів УкраїниСеред основних питань будуть розглядати, зокрема, відносини з Росією.
«У вівторок, 25 травня, президент Європейської ради скликає очний саміт ЄП у Брюсселі на тему коронавірусу, клімату і Росії», – написав він.
Стягування військ РФ до кордону: що відбулося
- РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.
- 20 квітня Кулеба наголосив, що чисельність російських військ на кордонах з Україною через тиждень зросте до понад 120 тис. військовослужбовців.
- 22 квітня в окупованому Криму на нараді про підсумки дій російських військ під час раптових перевірок міністр оборони РФ Сергій Шойгу вирішив завершити раптову перевірку російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, у рамках якої проводилися навчання, оскільки "всі поставлені цілі досягнуті".
- За його словами, Генеральному штабу, командувачам військ військових округів і повітряно-десантних військ доручено спланувати і приступити з 23 квітня до повернення військ до пунктів постійної дислокації, провести детальний аналіз і підбити підсумки раптової перевірки військ.
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