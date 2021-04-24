Лідери ЄС обговорять Росію на саміті 25 травня

22 квітня Росія оголосила про відведення своїх військ від кордонів з Україною.

Лідери країн-членів Євросоюзу зберуться на саміт 25 травня. Про це у Twitter повідомив речник президента Європейської ради Баренд Лейтс. Читайте також"Спостерігаємо дуже уважно": у Пентагоні моніторять відвід військ РФ від кордонів УкраїниСеред основних питань будуть розглядати, зокрема, відносини з Росією. «У вівторок, 25 травня, президент Європейської ради скликає очний саміт ЄП у Брюсселі на тему коронавірусу, клімату і Росії», – написав він. Стягування військ РФ до кордону: що відбулося РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

20 квітня Кулеба наголосив, що чисельність російських військ на кордонах з Україною через тиждень зросте до понад 120 тис. військовослужбовців.

22 квітня в окупованому Криму на нараді про підсумки дій російських військ під час раптових перевірок міністр оборони РФ Сергій Шойгу вирішив завершити раптову перевірку російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, у рамках якої проводилися навчання, оскільки "всі поставлені цілі досягнуті".

За його словами, Генеральному штабу, командувачам військ військових округів і повітряно-десантних військ доручено спланувати і приступити з 23 квітня до повернення військ до пунктів постійної дислокації, провести детальний аналіз і підбити підсумки раптової перевірки військ. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Яна Ставська

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter