Солдат Джон Гонсалвес, який надіслав листа своїй мамі, помер у 2015 році. Але пошта США розшукала його вдову Анджеліну.

Сержант американської армії 22-річний Джон Гонсалвес зустрів кінець Другої світової війни в Німеччині. У грудні 1945 року він написав листа матері в Массачусетс, який знайшли тільки зараз в поштовому розподільчому пункті Піттсбурга.

"Дорога мамо, - писав Джон, - сьогодні отримав від тебе ще один лист, дуже радий, що у тебе все добре. Я теж в порядку, з усім справляюся. Але їжа здебільшого досить паршива". "Люблю тебе і цілую, твій син Джонні. Сподіваюся, що вже скоро побачу тебе", - так солдат завершив свій лист, передає Бі-бі-сі.

Джон Гонсалвес помер у 2015 році, його мати - набагато раніше. Але пошта США розшукала вдову сержанта Анджеліну, з якою Джон познайомився через п'ять років після повернення з війни і яка як і раніше живе в Уоберні - рідному місті чоловіка в штаті Массачусетс.

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У січні Анджеліні виповниться 90 років. Лист був доставлений їй незадовго до Різдва. За її словами, це були найкращі свята з тих пір, як помер Джон, тому що він ніби знову повернувся до неї.

Вона розповіла місцевому телеканалу WFXT-TV, як в один з грудневих днів у двері постукав листоноша і запитав, чи служив її чоловік в армії в роки Другої світової війни. Отримавши ствердну відповідь, він передав їй лист, що загубився на багато десятиліть.

"Уявляєте, 76 років! Я не могла повірити. Але це його почерк, його стиль. Неймовірно", - сказала вона місцевому телеканалу.

Джон і Анджеліна прожили разом 61 рік, у них п'ятеро дітей. Але незважаючи на велику сім'ю і навантаження на роботі, розповіла вдова, Джон завжди залишався турботливим сином, і лист з фронту добре передає цю його якість.

Співробітники USPS (пошта США) в Піттсбурзі доклали до листа записку від себе, в якій написали, що доставити таке послання - велика честь.

"Ми не знаємо, де був цей лист останні сімдесят з гаком років, але приблизно шість тижнів тому він потрапив на нашу ділянку. Він, безумовно, являє велику цінність для історії вашої родини, і для нас дуже важливо доставити його", - йдеться в записці.

За словами сім'ї Гонсалвес, вони дуже вдячні співробітникам пошти за такий дивовижний подарунок з минулого.

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