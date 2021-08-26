Пара познайомилася під час літнього підробітку. Тоді 18-річна Ліза працювала офіціанткою, а 20-річний Роланд – кухарем.

Житель Великої Британії знайшов у соцмережі жінку, в яку був закоханий 36 років тому, написав їй, а через рік одружився.

Неймовірну історію кохання розповідає видання The Mirror.

Пара познайомилася під час літнього підробітку на острові Баррі в Південному Вельсі. Тоді 18-річна Ліза працювала офіціанткою, а 20-річний Роланд – кухарем. Для них це була любов з першого погляду. Разом вони провели чотири місяці, а потім роз'їхалися. Ліза повернулася в рідне село в англійському графстві Чешир, а Роланд – в Бернлі, графство Ланкашир.

Ще рік Ліза і Роланд надсилали один одному любовні листи з рядками з пісень їх улюбленої групи The Smiths. Потім Роланд пішов в армію, і їхні стосунки припинилися.

Після армії Роланд 13 років подорожував світом і весь цей час не розлучався з фотографією Лізи. Сам Ліза вважала Роланда "єдиним і неповторним" і також не забувала про нього.

Пізніше Роланд одружився з іншою, у них народився син, але шлюб розпався через 14 років. Ліза теж була заміжня, народила двох дітей і кілька років тому розлучилася з власної ініціативи.

У серпні 2020 року Роланд знайшов Лізу в Facebook і запитав, як у неї справи. А вже через п'ять днів вони зустрілися і зрозуміли, що їхні почуття досі не згасли. Напередодні Нового року Роланд зробив пропозицію коханій, і в кінці літа пара зіграла весілля всього за 25 кілометрів від місця першої зустрічі.

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Автор: Денис Прядко