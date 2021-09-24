Від різкого гальмування у Boeing лопнуло колесо на лівому шасі.

Літак з групою російських туристів, що прямували до Москви з Варадеро (Куба), зіткнувся зі зграєю орлів.

Відео, яке зняли пасажири повітряного судна, опублікував Telegram-канал Mash.

Boeing 767-300 повинен був піднятися в повітря в Варадеро в четвер, 23 вересня, о 10:15 за місцевим часом.

Як повідомляє Вести.ru, під час набору швидкості на злітно-посадковій смузі лайнер зіткнувся з двома великими птахами: одна з них залишила вм'ятину на носовій частині, друга потрапила в правий двигун. Внаслідок надзвичайної події звідти пішов стовп полум'я.

За словами туристів, екіпаж перервав набір швидкості, але від різкого гальмування у Boeing лопнуло колесо на лівому шасі.

В результаті виліт рейсу відклали на 23 години. Всіх туристів тимчасово розмістили в готелі.

Читайте такожАвіакатастрофа в Росії: з'явилися перші фото та відео з місця аварії, ніхто не вижив

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що на Камчатці розбився вертоліт ФСБ РФ, що вилетів 22:09 23 вересня на навчальний політ.

За інформацією Telegram-каналу 112, вертоліт Ка-27 здійснив жорстку посадку в районі гори.

Пізніше стало відомо про знайдені уламки зниклого вертольота. Частини судна, що розбилося, знайшли на схилі гори гострої на висоті приблизно 950 метрів над рівнем моря.

Автор: Денис Прядко