Щоб каменя на камені не залишилося: Медведєв розсипався в ядерних погрозах Києву і НАТО

Водночас Медведєв заявив, що Росія нібито зацікавлена у якнайшвидшому завершенні війни.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв запевнив, що Москва має можливість завдати ядерного удару по Києву та основних об’єктах НАТО.

Про це він заявив в інтерв’ю "Ведомостям". "Наш військовий потенціал дозволяє завдати удару по Києву та основних об’єктах НАТО так, щоб від них не залишилося каменя на камені – лише сірий ядерний пил. Але це точка абсолютного неповернення для всієї планети", – сказав він.

Водночас Медведєв заявив, що Росія нібито зацікавлена в якнайшвидшому завершенні війни, але виключно на своїх умовах.

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"Звичайно, ми всі зацікавлені в тому, щоб конфлікт завершився якомога швидше. Він має завершитися на наших умовах, щоб унеможливити конфлікт у майбутньому", – заявив російський чиновник.

На його думку, якщо Москва не домагатиметься виконання своїх умов, війна "відновиться" через короткий проміжок часу.

"Тому наше завдання – завершити існуючий конфлікт нашою перемогою, на наших умовах, що б там не говорили інші", – сказав Медведєв.

Заяви Медведєва щодо війни

Як повідомляв УНІАН, у липні Медведєв сказав, що Росія зараз перебуває на дуже важливому етапі завершення війни проти України.

Медведєв визнав, що рішення про участь у війні проти України "приймається непросто і несе ризики". Однак він запевнив, що це нібито "підкреслює справжню любов до своєї Батьківщини".

Тим часом раніше Медведєв почав відкрито погрожувати країнам Європи через допомогу Україні.

Цьому передувало те, що в Міноборони Росії заявили, що план деяких країн Європи збільшити постачання безпілотників Україні "призведе до непередбачуваних наслідків і різкої ескалації військово-політичної ситуації".

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