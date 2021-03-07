Разом з тим в Лейпцигу відбулася і контрдемонстрація прихильників вакцинації та інших заходів з боротьби з коронавірусом.

У Швеції, Австрії та Німеччині протестували проти карантинних обмежень.

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Як повідомляє Deutsche Welle, у Стокгольмі сотні людей вийшли на вулиці, протестуючи проти урядових заходів з боротьби з пандемією.

Організатори акції заявили про те, що вважають чинні зараз в країні обмеження необґрунтованими. З 1 березня через зростання числа нових заражень ресторани та кафе мають закриватися у Швеції не пізніше 20:30 години. У Стокгольмі влада рекомендує жителям носити маски в громадських місцях, а також при відвідуванні магазинів і перукарень.

Оскільки на цей час у Швеції заборонені зустрічі групами чисельністю понад вісім осіб, поліція неодноразово закликала демонстрантів розійтися. За підсумками акції один поліцейський зазнав легкої травми, один учасник акції був затриманий.

У столиці Австрії Відні в суботу кілька сотень людей взяли участь у протестах проти урядових заходів з боротьби з коронавірусом. До протесту під гаслом "демократія, основні права і свобода", серед інших, раніше закликала праворадикальна "Австрійська партія свободи". Демонстранти вимагали ослаблення в країні карантинних заходів і відставки канцлера Австрії Себастьяна Курца.

Близько 350 водіїв з різних міст Східної Німеччини влаштували серію автопробігів, кінцевим пунктом яких став Саксонський Лейпциг. На шибки своїх автомобілів учасники акції прикріпили плакати з гаслами, які критикують, в тому числі кампанію з вакцинації від коронавірусу. У той же день в Лейпцигу відбулася і контрдемонстрація прихильників вакцинації та інших заходів з боротьби з коронавірусом.

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Автор: Вікторія Токарєва