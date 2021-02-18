Протестувальники закидали поліцію пляшками і камінням. У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ і гумові кулі.

Протести на підтримку каталонського репера в Іспанії переросли в насильство і заворушення, коли поліція і демонстранти зіткнулися в головних містах країни.

Про це повідомляє ВВС.

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Як повідомляється, протести спалахнули через день після того, як Пабло Хасель був ув'язнений за твіти, що ображають поліцію й іспанську монархію.

У столиці Іспанії демонстрація почалася мирно, протестувальники плескали в долоні та скандували «Більше ніякого поліцейського насильства» і «Свободу Пабло Хаселю».

Але після того, як в ОМОН були кинуті пляшки й каміння, правоохоронці застосували сльозогінний газ і гумові кулі.

Поліція повідомила, що десятки людей були заарештовані.

У Барселоні протестувальники встановлювали барикади та підпалювали меблі на вулицях.

Справа репера Пабло Хасела: що відомо

Іспанський суд засудив Пабло Хаселя до дев'яти місяців позбавлення волі за образу королівського дому і вихваляння тероризму в пісні про колишнього короля Іспанії Хуана Карлоса I і записах в Twitter.

Репер повинен був добровільно з'явитися у в'язницю 12 лютого, але відмовився зробити це.

Хасель, справжнє ім'я якого Пабло Рівадулла Дуро, був ув'язнений у вівторок. Поліція штурмувала будівлю університету, де Хасель забарикадувався, і заарештувала його, що викликало мітинги і заворушення в Барселоні та інших каталонських містах.

Випадок з Хаселем, відомим своїми радикальними лівими поглядами, відродив дебати про свободу слова в Іспанії.

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Переклад: Катерина Лиманська