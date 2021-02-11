Раніше він вже заявляв, що переніс коронавірус "на ногах".

Олександр Лукашенко під час виступу на Всебілоруських народних зборах закашлявся і відразу дав цьому пояснення.

Відповідне відео опублікував у Twitter портал tut.by.

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Сильний кашель на нього напав під час того, як Лукашенко говорив про білоруську економіку.

"Ця зараза знову до мене прийшла ... вже третій день", - пояснив він делегатам зборів, намагаючись відкашлятися. Ті у відповідь підтримали його оплесками.

Після невеликої паузи Лукашенко продовжив виступ.

Примітно, що багато учасників заходу перебували в залі без масок. Також не дотримувалася соціальна дистанція між ними.

Коронавірус у Лукашенка: що відомо

На ранніх етапах пандемії Лукашенко категорично заперечував існування і небезпеку коронавірусу, відмовляючись вводити в країні карантин.

Згодом він заявив, що сам їм перехворів. За словами Лукашенка, хвороба була безсимптомною і він переніс її "на ногах".

Після початку в Білорусі протестів проти режиму Лукашенка він почав лякати співгромадян коронавірусом.

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Автор: Юрій Годован