Чотири фермери загинули, коли автомобіль сина міністра в'їхав у натовп.

Індійська поліція заарештувала сина міністра через кілька днів після загибелі фермерів, які протестували проти спірних законів про сільське господарство в північній частині країни.

Чотири фермери загинули минулої неділі, коли автомобіль, що належить синові міністра Аджая Мішри - Ашишу, в'їхав у натовп демонстрантів в Лакхімпур Хері, передає AP News.

Керівники фермерських господарств стверджують, що син Мішри перебував у машині, поки та чавила протестувальників, але міністр це заперечує. При цьому водія і трьох членів правлячої партії, що були в машині, протестувальники після події забили до смерті палицями.

Читайте такожАтомний підводний човен США зіткнувся з невідомим об'єктомЗа словами поліції, Ашиша Мішру заарештували після допиту, адже "він не зміг надати жодних доказів того, що не був присутній ні в одній з трьох машин", які того дня атакували фермерів. Сам же чиновник заявив, що його син невинний.

Раніше на цьому тижні у зв'язку зі смертю чотирьох фермерів поліція заарештувала шість осіб і порушила кримінальну справу проти ще 14, зокрема й сина міністра.

Правляча партія своєю чергою ініціювала кримінальну справу проти фермерів у зв'язку зі смертю своїх членів і водія автомобіля.

Правоохоронці також повідомили, що виявили тіло місцевого журналіста там, де в неділю сталися смерті, проте подробиці не розголошують.

Раніше колишнього міністра сільського господарства російської республіки Тува запідозрили у вбивстві дружини, після якого він намагався вчинити самогубство. А в США кандидата в губернатори заарештували за викрадення та зґвалтування жінки.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова